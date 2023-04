Intervista Schumacher: la famiglia fa causa

“La prima intervista a Michael Schumacher”. Questo è il titolo di un’intervista realizzata con l’intelligenza artificiale e spacciata per vera. Ora la famiglia del pilota vuole giustizia e fa causa al giornale

la testata tedesca Die Aktuelle ha dichiarato di aver ottenuto la “prima intervista di Schumacher dopo l’incidente del 2013“. Quest’ultima ha venduto la pubblicazione come tale e solo in fondo aha permesso la realizzazione della conversazione e non vi è quindi nulla di vero tra le righe dell’articolo. Sulla base di questo, la famiglia Schumacher è intenzionata a fare causa al giornale. Qualche giorno fa,ha dichiarato di aver ottenuto la “prima intervista di Schumacher dopo l’incidente del 2013“. Quest’ultima ha venduto la pubblicazione come tale e solo in fondo a un trafiletto si legge la beffa . L’intelligenza artificialee non vi è quinditra le righe dell’articolo. Sulla base di questo, la famiglia Schumacher è intenzionata a fare causa al giornale.

riservato sulla sua vita privata e a oggi la sua famiglia lo è ancora. Poche sono le notizie che trapelano sulle reali condizioni di salute del pilota. La famiglia aveva dato qualche anticipazione sulla situazione nel loro documentario, ma non ha mai parlato direttamente con la stampa. Per questo, i suoi cari non se ne vogliono stare certo con le mani in mano. Secondo un portavoce degli Schumacher, ci sarebbe la volontà di intraprendere una causa legale contro la rivista. Lo scandalo scoppiato, non è però il primo tra la testata e la famiglia del pilota. Michael è sempre statoe a oggi la sua famiglia lo è ancora. Poche sono le notizie che trapelanodel pilota. La famiglia aveva dato qualche anticipazione sulla situazione nel loro documentario, ma non ha mai parlato direttamente con la stampa. Per questo, i suoi cari non se ne vogliono stare certo con le mani in mano. Secondo un portavoce degli Schumacher, ci sarebbe la volontà dicontro la rivista. Lo scandalo scoppiato, non è però il primo tra la testata e la famiglia del pilota.

Le speculazioni non mancano, ma…