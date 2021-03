Test Bahrain, day 1: line-up piloti ufficiali

La Formula 1 accende i motori per tre giorni di test in Bahrain in ottica campionato: ecco la line-up delle scuderie della prima giornata

Terminato il valzer delle presentazioni delle nuove monoposto, è ora tempo di iniziare a far sul serio. Da venerdì 12 a domenica 13 marzo, sul circuito del Sakhir in Bahrain andrà in scena la sessione di test pre stagionali, in ottica campionato del mondo 2021.

In questi giorni la carovana della Formula 1, i team e le nuove vetture sono già in Bahrain dove c’è grande attesa per vedere le nuove creature in pista. Durante queste tre giornate, i piloti dovranno prendere confidenza con le vetture e le procedure in vista del mondiale che prenderà il via il 28 marzo con il GP del Bahrain.

Tutto è pronto per il via della sessione di test, con la prima giornata che andrà in scena venerdì 12 marzo a partire dalle ore 08:00 fino alle 17:00.

LINE-UP PILOTI DAY 1

Soltanto ieri la Ferrari ha presentato la SF21, che nella giornata odierna è scesa in pista per un filming day con al volante entrambi i piloti. Nella prima giornata di test, sarà Charles Leclerc ad aprire le danze nella sessione della mattina, mentre nel pomeriggio sarà la volta di Carlos Sainz. La nuova Alfa Romeo C41 scenderà in pista in mattinata con Kimi Raikkonen, e nel pomeriggio con Antonio Giovinazzi.

La Mercedes, team campione del mondo in carica sarà in pista in mattinata con Valtteri Bottas e Sir Lewis Hamilton nel pomeriggio.

Grande attesa per l’Alpine F1 Team, con la nuova A521 che domani sarà in pista con Esteban Ocon. Presente anche l’Aston Martin, che nella prima giornata scenderà in pista con Sebastian Vettel in mattinata, e Lance Stroll nel pomeriggio.

La McLaren con la nuova MCL35M, sarà in pista con Daniel Ricciardo nella sessione della mattina, e Lando Norris nel pomeriggio. La Red Bull sarà in pista soltanto con Max Verstappen nel corso della giornata, mentre la Scuderia AlphaTauri affiderà il volante della AT02 a Pierre Gasly in mattinata, e al giovane ed esordiente Yuki Tsunoda nel pomeriggio.

Grande attesa per la Haas, presente con una line-up giovane ed entrambi esordienti, ovvero Mick Schumacher e Nikita Mazepin, che domani si alterneranno al volante della VF-21: al mattino con il pilota tedesco e nel pomeriggio con il russo.

Infine, la Williams che prenderà parte alla prima giornata soltanto con Roy Nissany, il giovane pilota israeliano che farà esordire nei test la FW43B per l’intera giornata, prima di lasciarla a uno dei due piloti titolari per la giornata di sabato, ovvero Nicholas Latifi.

DOVE SEGUIRE I TEST

I test pre stagionali in programma sul circuito del Sakhir in Bahrain, saranno trasmessi in diretta da Sky Sport, dalle 08:00 alle 17:00, con una pausa alle 12:00.