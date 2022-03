Test Bahrain 2022, day 3: il Campione firma il giro più veloce

Ultime otto ore di test pre-stagionali, prima che si inizi a fare sul serio. Questa mattina, al Bahrain International Circuit, il lavoro è iniziato in anticipo per Kevin Magnussen. Al team Haas, infatti, è stato concesso di recuperare le ore perse nella giornata di venerdì, e il pilota danese – che ha registrato il miglior giro dei test di ieri – è sceso in pista un’ora prima di tutti gli altri, completando i primi 17 giri.

Il cronometro inizia a contare e comincia così ufficialmente l’ultimo round di test. Mattinata molto tranquilla rispetto a quella di ieri: nessun problema di affidabilità viene riscontrato, e le prime quattro ore scorrono lisce. A segnare il tempo più veloce è Sergio Perez, sceso in pista con una Red Bull con un nuovo design per le pance. Quasi in risposta alla “versione B” della W13 portata ieri dalla Mercedes.

New design, new fastest time! 🤩@SChecoPerez clocks a 1:34.733 in his first flying lap on Day 3

His @redbullracing RB18 is sporting new sculpted sidepods#F1Testing #F1 pic.twitter.com/KciUd5hRCY

— Formula 1 (@F1) March 12, 2022