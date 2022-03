Debuttano la nuove pance Red Bull in Bahrain

Entrano in scena le nuove pance Red Bull nell’ultima giornata di test in Bahrain, dopo due giorni di attesa

Il pacchetto di aggiornamenti annunciato dalla Red Bull è arrivato nella mattinata di sabato in Bahrain: comprende un fondo rivisitato, così come delle pance modificate. Sia Red Bull che Mercedes avevano fatto sapere che alcuni perfezionamenti sarebbero arrivati per i test ufficiali sul circuito del Sakhir. I due principali contendenti al titolo dello scorso anno non volevano, infatti, mostrare tutte le proprie carte ai primi test, uscendo allo scoperto solo ad una settimana dal primo GP.

Mercedes ha sorpreso tutti giovedì con le proprie pance “magre”, non deludendo le aspettative, anzi; ha portato un aggiornamento estremo, che rende la monoposto completamente diversa da tutte le altre. Red Bull si è fatta attendere maggiormente, montando le stesse pance per i primi due giorni di test, ma è uscita allo scoperto nell’ultima giornata disponibile. Non subito, al dire il vero. Per i primi 50 minuti della sessione mattutina la RB18 è rimasta nascosta nei box.

Pance scolpite

Sebbene ben lontane dalle “zero-sidepods” della Mercedes, la Red Bull ha a sua volta scolpito la propria carrozzeria con le nuove pance che presentano cunette verso il basso e verso l’interno. Dispongono inoltre di un undercut meno aggressivo rispetto al design precedente, così come di prese d’aria più grandi, vicine all’approccio della Ferrari. Di queste modifiche ne aveva già parlato Sergio Perez nel corso della giornata di venerdì, affermando come vi sarebbero state diverse differenze con la monoposto della scuderia di Stoccarda.

Box, box 📦 The final morning session of #F1Testing ends with 43 laps complete and a best time of 1:33.105 for @SChecoPerez ⏱ pic.twitter.com/CD6GghjzXu — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 12, 2022

“No, non stiamo andando nella loro direzione“, ha detto. “Ma penso che tutto sarà pronto per domani, si spera, e saremo in grado di correre per l’ultimo giorno. Siamo così concentrati sulle nostre cose per ora. Sapete, in questo breve periodo di test, siamo solo completamente concentrati sulle nostre cose“.