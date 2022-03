Ricciardo è risultato positivo al Covid-19

Nonostante la positività al Covid-19 Ricciardo assicura di stare meglio, e si dichiara pronto per il primo weekend di gara

Manca una settimana al primo Gran Premio della stagione, e tutti i piloti stanno testando le nuove monoposto in pista. Tutti tranne uno, Daniel Ricciardo. Dopo un paio di giorni di indisposizione, il pilota australiano Ricciardo ha dovuto dare forfait per i tre giorni di test al circuito di Sakhir causa positività al Covid-19. A sostituirlo, il compagno di squadra Lando Norris, che ha guidato il giovedì, il venerdì, e guiderà anche oggi la McLaren MCL36 in solitaria.

In un comunicato ufficiale, McLaren ha confermato la positività di Ricciardo: “La McLaren Racing può confermare che, dopo essersi sentito male da mercoledì in poi, Daniel Ricciardo è risultato positivo al test PCR Covid-19. Daniel continuerà quindi ad essere isolato secondo le normative vigenti. In base a queste potrà tornare in tempo per il GP del Bahrain la prossima settimana. Si sente già meglio e speriamo che si riprenda presto”.

Le parole di Ricciardo

Anche l’australiano si è espresso via social: “Meglio essere risultato positivo questa settimana che la prossima. Peccato saltare i test, ma mi sento già meglio. Continuerò a isolarmi e a concentrarmi in vista del prossimo weekend. Devo ringraziare Lando [Norris, ndr.] e McLaren per il loro duro lavoro, devo loro qualche birra (latte per Lando). Grazie a tutti per i messaggi!”.

Insomma, non sarà un inizio di stagione semplice per Ricciardo, che scenderà in pista al Gran Premio del Bahrain solamente con le sensazioni date dai test a Barcellona. Nel frattempo rimarrà isolato nella sua stanza d’hotel, concentrandosi in vista dell’inizio del primo weekend di gara 2022, che si aprirà venerdì 18 marzo. Il tempo stringe: manca solo una settimana allo spegnimento dei semafori di una stagione che si prospetta infuocata.