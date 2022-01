Su YouTube la Formula 1 segna un eccezionale record

Stare al passo con i tempi e con i nuovi mezzi di comunicazione è fondamentale al giorno d’oggi, e anche in Formula 1 si sfruttano queste risorse

Il canale YouTube ufficiale di Formula 1 è aperto dal 2005, e ad oggi conta ben 6,89 milioni di iscritti. Che siano settimane di gara o no, sulla piattaforma vengono condivisi video di divertimento, di approfondimento o di semplice rassegna dei momenti più belli del nostro sport, di ieri e di oggi. Sono infatti numerosi i video che mostrano gli episodi salienti di ogni Gran Premio. O la rassegna dei team radio più comici del weekend. In altri ancora, i piloti raccontano particolari privati del loro percorso per arrivare in Formula 1. O si sfidano in divertenti giochi sulla storia del nostro sport – molti fallendo miseramente.

Secondo i dati del sito di analisi dei social media Social Blade, il canale YouTube ufficiale della Formula 1 ha raggiunto ieri quattro miliardi di visualizzazioni totali su tutti i video pubblicati sulla piattaforma. Con gli oltre sei milioni di iscritti che conta, la Formula 1 è di gran lunga il canale più popolare tra gli account ufficiali delle serie di sport motoristici sulla piattaforma di condivisione video. Infatti, la sua popolarità è maggiore della Moto GP (4,6 milioni di iscritti), seguita dalla NASCAR (798.000), e dal World Rally Championship (738.000). A seguire troviamo: la Formula E (688.000), l’IndyCar (312.000) e il Campionato Mondiale Endurace (169.000).

QUAL E’ IL VIDEO CON PIU’ VISUALIZZAZIONI?

Il video più popolare sul canale ufficiale della Formula 1 è una rassegna dei dieci incidenti più drammatici in pit lane di questo sport, caricato a gennaio 2019. Il video conta ben 26 milioni di visualizzazioni. Fra i tanti, raffigurano l’incidente tra Kovalainen e Raikkonen a Brasile 2009; l’incidente di Massa a Singapore 2008, che gli costò la vittoria; e l’incidente di Jos Verstappen in Germania 1994. Quest’ultimo valutato come quello più drammatico di tutti.