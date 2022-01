Formula 1: “Obbligo vaccinale per piloti, team e personale”

La Formula 1 è tassativa: obbligo vaccinale per tutto il personale, nessuna esenzione possibile

L’Australia è finita sotto i riflettori per il caso Djokovic: il campione serbo, infatti, non ha preso parte agli Australian Open di tennis perché non vaccinato. Il paese ha, infatti, deciso di respingere le sue richieste di ingresso, non permettendogli la partecipazione. Altro evento di spicco per l’Australia sarà, dopo due anni di assenza, il Gran Premio a Melbourne: la Formula 1 ha chiarito che per partecipare all’evento sarà necessario l’obbligo vaccinale per tutti gli addetti ai lavori. Nessuna esenzione sarà permessa.

In particolare, il Chief Executive Officer del GP d’Australia, Andrew Westacott, ha affermato in merito al GP d’Australia: “Essere vaccinati è un requisito obbligatorio e fondamentale per lo sport. Chi viaggia deve rispettare le regole per entrare nel paese, e dovrà avere tutti i requisiti per l’ingresso in Australia. Anche per l’ingresso nella stessa città di Melbourne. Le regole valgono per tutti: non solo piloti ma anche per giornalisti e tifosi”.

LE DICHIARAZIONI DI FORMULA 1

Ma non solo: Formula 1 non si è fermata ad applicare l’obbligo vaccinale solo per quanto riguarda l’ingresso in Australia. Ha chiarito che non sarà concessa alcuna esenzione per qualsiasi paese che ospiterà un Gran Premio. Questo significa che tutto il personale addetto ai lavori, piloti, membri delle squadre e meccanici dovrà essere vaccinato completamente contro il Covid-19, pena il non ingresso nel paese, qualsiasi esso sia.

Alcune fonti della Formula 1 hanno dichiarato a PlanetF1: “La Formula 1 richiede che tutto il personale che si reca a qualsiasi evento del Gran Premio, o che si sposta ovunque per lavoro, sia completamente e obbligatoriamente vaccinato contro il Covid-19. Questo requisito si estende, ovviamente, anche a tutti i piloti e a tutto il personale della squadra itinerante. Non sarà possibile approvare alcuna esenzione per chiunque provenga da qualsiasi paese ospitante”.