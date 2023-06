Steiner: “Haas-Ferrari, stesso problema? Da capire”

In Canada, Nico Hulkenberg ha dimostrato ottime prestazioni sul giro secco con la sua VF-23, riuscendo a qualificarsi addirittura in prima fila, prima di ricevere la penalità che l’ha fatto scivolare fino alla quinta posizione sulla griglia di partenza.

Nel corso della gara, Nico Hulkenberg ha fatto altro che perdere posizioni fino alla 15°, e tagliando il traguardo davanti al compagno di squadra, Kevin Magnussen, anche per lui, prova rivelatasi difficile. Forse, un problema legato al passo gara?

La gestione dei pneumatici, rappresenta un punto chiave nella situazione della Haas. Anche in Ferrari, questa si è rivelato un tallone d’Achille soprattutto la domenica. Al GP Canada, la Ferrari pare abbia riscontrato un po’ di tregua, riuscendo a gestire molto bene i pneumatici, considerando che il tracciato dedicato a Gilles Villeneuve non è certamente l’ideale, in caso di problemi con le mescole.

Alla luce di quanto finora successo in campionato, Guenther Steiner, pensa che non possono esserci dei parallelismi tra la sua Haas e la Ferrari.

“Sembra esserci una situazione equivalente, ovviamente con qualche differenza. Ferrari partono più avanti, e avere meno aria sporca, è più facile. Tuttavia, sono scivolati indietro nelle gare in alcune piste. Quindi, sembra esserci un leggero legame con loro,” ha così dichiarato Guenther Steiner a RacingNews365.com.

Nessun dito puntato verso Maranello

A questo punto della stagione, Steiner ha ammesso di non avere risposte su ciò che non sta funzionando sulla sua Haas, soprattutto in gara. Motivo per cui, non se la sente di accusare la Scuderia Ferrari, di assenza della conoscenza.

Perciò, sembra ci sia bisogno di una doppia investigazione, con Haas e Ferrari in lotta forse con lo stesso problema.

“Se avessi la risposta, saremmo già a lavoro per risolvere. Ma, solitamente si dice che è colpa della Galleria del Vento, e altre cose simili. Devi guardare il quadro generale,” ha così proseguito Steiner.

“Non sto dicendo, che è questo. Ma, come ho detto, potrebbe essere qualsiasi cosa. Potrebbe essere la sospensione? Sì, ma abbiamo bisogno di sapere di che cosa si tratta, se è legata alla sospensione”.

“Non posso andare alla Ferrari e dire: “È colpa tua, se abbiamo problemi e ce lo devi risolvere”. Non è così semplice, come sembra”.

“Devi provare e trovare da dove proviene il problema. Dobbiamo capire bene, se arrivare alla conclusione che quello è lo stesso problema che ha avuto la Ferrari,” ha così spiegato il team principal della Haas.

Haas attualmente si trova in ottava posizione nella classifica costruttori, con soltanto un punto raccolto nelle ultime tre gare.