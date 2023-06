Alonso a caccia del secondo posto nel mondiale

Fernando Alonso tira le somme sulle previsioni di quest’anno: positivo sul secondo posto nel mondiale

Una cosa è certa: Red Bull ha ampiamente mostrato di essere dieci passi avanti rispetto agli altri suoi rivali. La scuderia di Milton Kenyes ha aperto la stagione facendo la voce grossa, e posizionando con pugno fermo i suoi due piloti in testa al campionato. Tuttavia, qualcosa nell’aria ha iniziato a far barcollare Sergio Perez nella classifica del mondiale, lasciando sempre più spazio allo spagnolo Fernando Alonso.

Come vogliamo ricordare ai nostri lettori infatti, il messicano della Red Bull ha aperto la stagione nei test del Bahrain posizionandosi al secondo posto. Ha inaugurato la stagione salendo sul podio di Jeddah, uno scenario che si è ripetuto a Baku nell’appuntamento successivo, trionfando nella sprint race e in quella di domenica. La settimana successiva, nel Gran Premio di Miami, il messicano Sergio Perez porta a casa un altro risultato memorabile, salendo nuovamente sul podio. Da allora, il pilota della Red Bull non è stato più in grado di ripetere le performance tanto sperate. Ma come in ogni situazione, se una persona non ha avuto fortuna, qualcun altro la avrà al posto suo.

Per questo è il caso dello spagnolo Fernando Alonso, che dal podio non si è mai allontanato troppo, finendo con una settima posizione in quella che può definirsi la sua ‘peggior performance’. Arrivando a battersi per una seconda posizione nel campionato piloti, l’ottimismo dello spagnolo non sembra poi così irreale. Con solo nove punti di distacco, il pilota dell’Aston Martin sembra intenzionato a conquistare la seconda posizione. Ottimismo confermato dalla sua risposta, in occasione della conferenza stampa del Canada. Quando Fernando Alonso ha risposto con un netto e sonoro ‘si’ alla domanda che tutti si pongono: sarà in grado di guadagnare i nove punti di distacco e conquistare la seconda posizione?