Sky Sport F1: Rosberg novità del nuovo palinsesto

Per la stagione 2021 Sky Sport rinnova il palinsesto ed accoglie il nuovo arrivato Nico Rosberg

Il 2021 è pieno di sorprese anche nel palinsesto Sky Sport Italia, ultima novità l’inserimento della Formula E, campionato che ha avuto inizio lo scorso febbraio. Oltre a questa svolta decisamente green nella programmazione di Sky abbiamo una new entry nella squadra: Nico Rosberg. Il campione del mondo tedesco entra a far parte del team di Sky Sport Italia in seguito ad una partnership con Sky Sport UK e DE (Germania)

Sarà lui il nuovo volto del canale 207 dedicato alle monoposto, Nico Rosberg, il rivale numero uno del campione in carica Lewis Hamilton. L’ex pilota Mercedes andrà a sostituire nel ruolo di opinionista un altro campione del Mondo, Jacques Villenuve. Proprio lui che dopo un’agguerrita battaglia vinse il titolo a dispetto del suo compagno di squadra nel 2016. Quest’anno il favorito al primo posto nel mondiale è ancora Hamilton, e Nico Rosberg entrerà a far parte di questa squadra internazionale di Sky l’anno in cui l’inglese della Mercedes potrebbe entrare nella storia come pilota più vincente di tutti i tempi con otto mondiali.

Senza dubbio il tedesco sarà utile alla comunicazione internazionale tra le varie reti di Sky Sport Europa, quali Italia, Regno Unito e Germania. Le tre reti saranno unificate da quest’anno da una partnership che renderà visibile tutti i contenuti di una rete alle altre, anche per questo Rosberg è il simbolo di questa unione.

QUALI SONO I VECCHI E NUOVI PROGRAMMI E LE NOVITÁ DI QUESTA STAGIONE?

Anno di grandi novità il 2021, si rinnova sia la griglia ma anche il palinsesto. La prima grande novità è che si tornerà a viaggiare nei paddock europei, ma anche nuovi appuntamenti con Sky Sport F1. Nuovi arrivi sulla griglia come Mick Schumacher, Nikita Mazepin e Yuki Tsunoda, ma anche nuovi ritorni come Fernando Alonso alla guida dell’Alpine. Poi occhi puntati alle nuove coppie: Sainz-Leclerc per la Ferrari sopra tutti, ma anche su Vettel, passato alla Aston Martin il quale spera di riscattarsi dagli ultimi anni bui con la Ferrari.

Che cosa offre il palinsesto Sky Sport F1? Ancora presente il muretto box Sky per le telecronache. Confermato anche Race Anatomy con Bobbi, Turrini, Zapelloni, Miyakawa e Mazzola. Ad ogni gara ci sarà la telecronaca di Vanzini e Chinchero, senza dimenticarci di Marc Genè che sarà collegato direttamente all’interno del box Ferrari. SkySportTechRoom sarà ancora affidata a Matteo Bobbi, mentre Federica Masolin e Davide Valsecchi ancora saranno i padroni di casa nello studio di Sky Sport F1.

Maria Sole Caporro