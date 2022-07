Siparietto Hamilton-Alonso: dalla rivalità alle prove di disgelo

Durante la conferenza stampa del GP di Francia Lewis Hamilton e Fernando Alonso si sono resi protagonisti di reciproci elogi: rivalità accantonata?

Protagonisti nel 2007 di una bellissima quanto sentita rivalità, Lewis Hamilton e Fernando Alonso sembrano aver messo da parte quel capitolo della loro carriera. I due infatti sono stati protagonisti di reciproci complimenti nell’incontro con i media al Paul Ricard. Questo è un evidente segno di una serenità finalmente ritrovata? Tutto lascia presagire di si.

Alla domanda di un giornalista che gli chiedeva chi fosse stato il rivale più duro, il britannico che questo weekend correrà il Gran Premio numero 300 ha risposto così: “E’ difficile dirlo, ma in termini di passo puro e abilità il mio rivale più forte penso sia stato Fernando“. Il pilota Mercedes ha parlato della permanenza dello spagnolo nel Circus: “Negli anni abbiamo avuto tante belle battaglie, l’ultima lo scorso anno in Ungheria. Spero che continuerà a correre anche il prossimo anno e che potremo avere più combattimenti tra noi in futuro“.

Alonso: “Lewis è una leggenda della Formula 1”

Gli fa eco l’asturiano che sottolinea la bravura dell’ex compagno di squadra: “A essere onesto, Lewis non è cambiato molto dal 2007. Era molto talentuoso e lo è ancora oggi, ma ora ha dalla sua parte anche tanta esperienza“. Complice una Mercedes altalenante e un’ottima Alpine, i due si sono trovati spesso a lottare nel corso di questa prima parte stagione: “E’ un piacere condividere la pista con lui. E’ un pilota eccezionale, una leggenda di questo sport“, chiosa lo spagnolo.

Alonso sottolinea il successo di Hamilton con il team anglo-tedesco: “Nessuno si aspettava che qualcuno eguagliasse i sette titoli di Michael, ma ci è riuscito. Il suo percorso è stato incredibile e ciò che ha costruito insieme alla Mercedes in questi anni è incredibile“. Infine un pensiero ai 300 GP e alla vittoria che in questa stagione tarda ad arrivare: “Bisogna congratularsi per questo traguardo, speriamo di rivederlo presto in cima al podio“.

Martina Luraghi