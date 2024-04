Sainz sul futuro: “Sono in contatto con quasi tutti i team”

Carlos Sainz è pronto a parlare del futuro: avvio alle trattative con i diversi team in vista della prossima stagione

Il futuro di Carlos Sainz Jr è sicuramente uno degli argomenti più discussi negli ultimi mesi. E questo non solo dagli amanti del Circus, ma anche all’interno dello stesso paddock. Tanti sembrano, infatti, essere i team interessati al futuro di Sainz in Formula 1. Una situazione facilmente prevedibile, soprattutto se si tratta di un pilota in possesso di un curriculum simile a quello dello spagnolo.

Da ricordare è che, quello a Melbourne, non è l’unico podio ottenuto dal madrileno. Ad oggi, Sainz rimane l’unico pilota non della Red Bull ad aver vinto un Gran Premio dal 2022. La seconda volta solo due settimane dopo aver subito un’appendicectomia. Ma nonostante nelle ultime gare sia chiaramente emerso come pilota di punta della Scuderia, quest’ultima ha preso la sua decisione prima ancora dell’inizio del Campionato. Nel 2025, la line-up ufficiale del team di Maranello sarà Hamilton-Leclerc.

Cosa succederà la prossima stagione?

Diversi sono i team a cui il ventinovenne è stato associato. Red Bull, Mercedes e Audi tra quelli più ricorrenti. “Sono in contatto con diverse squadre, è necessario poichè non ho ancora un sedile per il prossimo anno” ha dichiarato Sainz in Giappone, sottolineando di voler accelerare il processo. Ancora in corso la valutazione delle diverse proposte offertogli, lo spagnolo appare ottimista. Nonostante ciò, ci ha tenuto però a specificare che non avrebbe aggiunto ulteriori dettagli fino alla scelta definitiva: “Non ho notizie per voi, nient’altro da dire“.

In Giappone non sono mancate discussioni anche sulla monoposto di quest’anno. La vittoria in Australia non sembra abbastanza per Sainz, che si mostra cauto sulle sue possibilità, e quelle del team, al circuito di Suzuka. “Credo sia giusto dire che in Australia sembravamo molto competitivi” ha specificato nel corso dell’intervista. “Il lavoro che abbiamo fatto è estremamente buono, la vettura è un notevole passo avanti“, Sainz ha concluso il suo intervento, evidenziando quanto siano però necessari ulteriori progressi per puntare ad altre vittorie.