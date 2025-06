GP Austria, Norris: “Ho spinto dall’inizio alla fine”

Lando Norris vince il GP d’Austria e si avvicina in classifica al compagno di squadra e rivale Oscar Piastri

Lando Norris ha conquistato la vittoria nel GP d’Austria, precedendo al traguardo il compagno di squadra Oscar Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc. Con questo successo, il pilota britannico accorcia le distanze nella classifica piloti e si porta a soli 15 punti dal leader australiano. Il Campionato è ormai sempre più nelle mani dei due piloti papaya.

Nonostante la vittoria, Lando Norris ha scelto di contenere i festeggiamenti. Non è sembrato completamente soddisfatto della sua prestazione, pur avendo condotto la gara da leader dall’inizio alla fine e difendendosi dai continui attacchi del suo compagno e rivale mondiale. Grazie a questa doppietta, la McLaren consolida la posizione di vertice nel mondiale costruttori, approfittando anche dello zero di Verstappen sul circuito di casa della Red Bull.

Queste le prime parole pronunciate dal vincitore del Gran Premio austriaco, al termine della gara. “È stata una gara difficile: ho spinto dall’inizio alla fine!“, ha raccontato il pilota numero #4. “È stato complicato, faceva davvero caldo ed è stato stancante. Ma è il risultato perfetto per noi: l’uno-due era esattamente ciò che volevamo e siamo riusciti a ottenerlo ancora una volta, quindi sono davvero contento“.

Norris: “Una battaglia bellissima, difficile gestire la pressione nelle zone DRS”

Una vittoria che ha sicuramente aiutato Lando Norris a rifarsi dall’errore commesso nel GP di Montréal, durante il tentativo di sorpasso sul compagno di squadra. Tuttavia, Oscar Piastri non si è dato per vinto. Il team inglese aveva, infatti, concesso ai suoi piloti libertà di battagliare, finché il rischio di contatto non è diventato concreto, tanto che l’australiano ha dovuto effettuare un bloccaggio per evitare la collisione.

Negli ultimi giri, Piastri ha cercato di mettere sotto pressione Norris. Con una serie di giri veloci, ha provato a sfruttare anche la scia dei doppiati che si frapponevano tra loro. Tuttavia, Norris ha saputo gestire la situazione con grande maestria, chiudendo da protagonista un weekend praticamente perfetto.

“La nostra è stata una bellissima battaglia“, ha commentato a caldo lo stesso Norris: “È stata molto divertente, anche se per me piuttosto stressante! Faccio i complimenti a Oscar per l’ottimo lavoro!“, ha così commentato il pilota britannico. “Penso che sia stata una bella sfida anche per chi l’ha seguita dalla TV, ma dall’interno della vettura è stato davvero impegnativo, soprattutto nelle zone DRS, qui fondamentali. Tenere Oscar lontano da quelle ‘zone’ non è stato facile, ma alla fine sono riuscito a gestire bene la situazione. Ero veloce e, tutto sommato, è stata una gara divertente“, ha concluso.