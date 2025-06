GP Austria, Norris: “Un ottimo giro”

Lando Norris firma una super pole position nelle qualifiche del GP Austria. Accanto all’inglese, Charles Leclerc: prima fila McLaren-Ferrari

Lando Norris ottiene la pole position al termine delle qualifiche del GP Austria. L’inglese della McLaren, rifila mezzo secondo al resto del gruppo a partire da un altrettanto super Charles Leclerc, il quale riesce a portare la sua SF-25 al secondo posto, e quindi prima fila.

I rivali di questo campionato, Oscar Piastri è terzo con l’altra McLaren, mentre Max Verstappen è settimo.

Il Red Bull Ring con le sue caratteristiche, ha sempre esaltato il talento di Norris fin dalle sue prime gare in Formula 1, ma oggi ha saputo superarsi. La pole era già al sicuro nelle mani di Norris, con il primo tentativo in Q3, ma trovandosi una super vettura come la MCL39 e un ottimo feeling con il tracciato, è riuscito a migliorarsi ulteriormente, e mettendo un bel vantaggio tra sé e gli avversari.

Un bel risultato, per riscattare le recenti delusioni

Domani sulla griglia di partenza, al secondo posto troverà Charles Leclerc, mentre al terzo posto ci sarà Oscar Piastri, rallentato nel finale dalle bandiere gialle causate da Pierre Gasly all’ultima curva. Anche Max Verstappen si è trovato la bandiera gialla, e ha dovuto abortire il giro. In quarta posizione, l’altra Ferrari di Lewis Hamilton.

Lando Norris viene da un GP Canada da dimenticare, soprattutto per quanto accaduto nel finale, con l’incidente nel mentre tentava di attaccare il compagno di squadra, Oscar Piastri. La pole è sicuramente un ottimo risultato, e il miglior modo da dover ripartire, per cercare di rifarsi e recuperare qualche punto perso nella tappa canadese e soprattutto ridurre il gap con il rivale e compagno di squadra, Piastri leader in classifica.

Le premesse per un buona gara e un ottimo risultato ci sono. Vedremo, come ne uscirà Lando Norris dalla partenza alla prima curva, e da lì fino al traguardo. Naturalmente, non ci dimentichiamo degli avversari alle sue spalle i quali a loro volta, proveranno a fare meglio.

Lando: “Voglio dimostrare il mio valore”

“Certamente, è stato un ottimo giro,” esordisce così Lando Norris nelle interviste di rito, al termine delle qualifiche del GP Austria.

“Credo che un po’ alla volta, sentivo che il mio giro in Q3 fosse stato ottimo. Tuttavia, sapevo che c’erano alcuni punti dove avevo fatto bene, e dove potevo migliorare. E così l’ho fatto. Ho fatto ciò che avevo pianificato di fare. Quando ho un piano e riesco a eseguirlo, sono contento,” ha proseguito Lando Norris.

“La gara è lunga, la stagione è lunga, voglio godermi la pole visto che arrivo da qualifiche difficili. Voglio dimostrare il mio valore“.

“Sono molto contento, è una buona giornata e finora è stato un buon weekend per me. Spero, che possiamo continuare così,” ha così aggiunto in conclusione, il pilota della McLaren.