Williams: rientra Sargeant, ma cosa cambia?

Al GP del Giappone tornerà Logan Sargeant, ma non con la sua vettura! La Williams infatti non avrà ricambi del telaio fino a Miami, quindi quello distrutto da Albon e poi riparato dai meccanici andrà al pilota americano

La decisione in casa Williams è stata presa: nonostante Logan Sargeant tornerà per il GP del Giappone, non guiderà la sua vettura. Quest’ultima andrà infatti ad Alex Albon, mentre quella non completamente a posto andrà al pilota americano. Il motivo fondamentale di questa decisione risiede nel fatto che i pezzi nuovi per riparare completamente il telaio distrutto da Albon, non arriveranno prima del GP di Miami.

Le parole di Sargeant in merito alla decisione

Durante lo scorso GP, il pilota americano è stato costretto a sedersi in tribuna dalle FP2, dopo che la sua vettura era stata assegnata ad Albon. In merito a ciò, Sargeant ha commentato: “Il team ha cercato di fare del suo meglio. Purtroppo sono cose con cui dobbiamo fare i conti. So che i meccanici stanno lavorando al massimo. Tutti sbagliano, ma andiamo avanti“.

Sargeant tornerà al volante di una Williams durante il GP del Giappone. Ma appunto correrà con la vettura riparata di Albon, mentre quella intatta andrà al pilota thailandese. “Sarebbe un lavoro troppo complicato quello di scambiare nuovamente le monoposto, perché sono già regolate. La sistemazione al telaio è andata meglio del previsto. Alla fine è più pesante di circa 100 grammi, praticamente nulla“, ha dichiarato Sargeant.

Nessun nuovo telaio fino a Miami

Quello che accadrà da qui in avanti non è dato saperlo e non è certo, dal momento che Williams non potrà contare su un nuovo telaio fino al GP di Miami. Intervistato sul suo approccio di guida, Albon ha risposto: “Non lo cambierò. Per guidare questa vettura serve questo tipo di approccio. Mi spiace solo che non avremo un ricambio fino alla gara americana“.

Williams deve ancora portare a casa i primi punti della stagione, con i migliori risultati che fino a questo punto sono stati due undicesimi posti di Albon in Arabia Saudita e Australia.