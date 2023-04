Sainz furioso: “Io in Audi? che invenzione”

Negli ultimi tempi, sono circolate diverse voci che vorrebbero Carlos Sainz diventare pilota Audi nel 2026

Sono settimane intense queste per Carlos Sainz, tra un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, con tanto di sanzione inflittagli al GP d’Australia, e tanto da non far mancare nulla, le recenti voci sul suo futuro e la sua partenza in direzione Audi.

La Ferrari e lo stesso Carlos Sainz non si aspettavano un inizio di stagione così. L’opposto di come era iniziata la stagione 2022, con una vettura più forte e competitiva. Il 2023, sembra più un incubo, visto che la Rossa si è vista superare non solo da Mercedes, ma anche dalla sorprendente Aston Martin. Di un altro pianeta, la Red Bull, che sembra competere in un altro campionato.

Inizio di stagione moscia per la Ferrari

Il bilancio di questo inizio di stagione, è alquanto scoraggiante. Probabilmente, uno dei peggiori inizi da parte della Ferrari di questi ultimi anni, tra rotture che hanno messo in allarme l’affidabilità, e penalità, come nel caso del GP d’Australia con la sanzione inflitta a Carlos Sainz, senza possibilità di replica, lasciandolo senza punti. Una situazione non molto bella, con la Scuderia di Maranello che rimane comunque fiduciosa di poter invertire la rotta e tornare a lottare per i podi e le vittorie, nel corso della stagione.

“Siamo rimasti sorpresi dalla velocità della Red Bull o di quanto sia migliorata l’Aston Martin. Tuttavia, non significa che in questa stagione non si possa raggiungere gli obiettivi, come lottare per il podio e per le vittorie,” ha affermato Carlos Sainz.

“Gli obiettivi sono chiari. Tornare sul podio il prima possibile, e tornare a vincere. Ma, visto il vantaggio che ha la Red Bull, dovremmo sforzarci di più. Continuo ad andare in gara, pensando che mentre sia matematicamente possibile, occorre provare a vincere le gare e se non, provare a massimizzare i punti in questi primi Gran Premi,” ha poi sottolineato il pilota della Ferrari.

Carlos Sainz avrà ancora la sua tribuna in occasione del GP di Spagna. Non vede l’ora di poter gareggiare davanti al suo pubblico, e ai tifosi spagnoli, tanto da confidare di non aver mai sentito così tanto entusiasmo per la categoria. Una cosa non di poco conto, visto che a parlarne è un pilota che ha iniziato la sua nona stagione in Formula 1.

“Non avevo mai visto così tanta passione, e così tanta voglia di Formula 1. Darò il massimo a Barcellona, per tornare sul podio,” ha commentato il pilota spagnolo.

Carlos: “Voglio restare in Ferrari per molti anni”

Infine, Carlos Sainz ha commentato le recenti indiscrezioni sul suo futuro, targato Audi. Voci lanciate da un quotidiano molto vicino alla Sauber.

Lo spagnolo, il cui contratto con la Ferrari termina alla fine del 2024, ha voluto smentire queste indiscrezioni, confermando la sua volontà e obiettivo di rimanere in Ferrari per molti anni avvenire: “Mettersi a parlare del 2026, nel 2023 quando non ho ancora un contratto per il 2025, mi sorprende”.

“Sono sorpreso dalle invenzioni delle persone. Da un lato, ci rido su, ma dall’altra mi fa infuriare. Il mio obiettivo è rimanere in Ferrari per molti anni. Sono molto comodo qui, e sto vivendo un sogno,” ha così aggiunto in conclusione il pilota della Ferrari numero 55.