In arrivo la Frank Williams Academy: di cosa si tratta?

Annunciata la fondazione Frank Williams Academy in collaborazione con l’associazione Spinal Injuries Association, di cui Claire Williams è oltretutto vice presidente

A due anni dalla scomparsa di Sir Frank Williams, viene fondata la Frank Williams Academy in collaborazione con l’associazione Spinal Injuries Association. Il nome della Williams circola da anni nella storia del motorsport, con una squadra che può vantare di numerosi successi, tra cui nove campionati costruttori. Ad oggi, viene lanciato dalla figlia Claire, un progetto di grande importanza che si pone l’obbiettivo di stabilire una raccolta fondi.

Un iniziativa per le vittime di lesioni al midollo spinale

La cifra stimata della raccolta fondi è di 1’5 milioni di sterline che sarà poi devoluta per l’iniziativa che si pone come scopo principale quello di sostenere le vittime di lesioni al midollo spinale. All’interno dell’iniziativa fanno da contorno una serie di progetti per le persone colpite da questo tipo di infortunio, con tutta l’assistenza sanitaria necessaria. Un progetto che mira a ricordare lo stesso tragico infortunio di Williams, a causa di un incidente automobilistico nel 1986. A presentare l’associazione che porta lo stesso cognome di Sir Frank è Claire, sua figlia, che commenta così il prestigioso progetto.

“Mio padre ha vissuto una vita straordinaria, non da ultimo come uno dei Team Principal di maggior successo nella storia di questo sport, e facendolo su una sedia a rotelle come tetraplegico per la maggior parte del tempo . La sua tenacia di fronte alle avversità è stata solo una delle tante cose che lo hanno reso un’ispirazione per molti quando era in vita. Dopo la sua morte, ho voluto fare qualcosa per continuare questa eredità e la Frank Williams Academy non potrebbe essere un tributo più appropriato. Il lavoro che l’Accademia svolgerà fornirà cure in grado di cambiare la vita alle persone con lesioni al midollo spinale.“