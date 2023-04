Ufficiale: James Allison torna in Mercedes

La Mercedes, quando manca meno di una settimana dal Gran Premio dell’Azerbaijan, ha deciso di cambiare il proprio personale tecnico senior, riportando James Allison nel ruolo direttore sportivo

Un colpo di scena infiamma la Formula 1: James Allison, ex Ferrari e Benetton, torna come direttore sportivo nel team Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Questa decisione presa dal team di Brackley, come annunciato da Motorsport, è figlia del fatto che il suo predecessore, Mike Elliot, non avesse le competenze per ricoprire il ruolo, come dichiarato dallo stesso britannico. Secondo gli ultimi rumors, l’ormai ex direttore sportivo, avrebbe fatto mea culpa, dopo l’ultima fallimentare stagione e l’attuale pessima partenza, richiedendo il ritorno di Allison nel ruolo di sviluppo e progettazione della monoposto. L’ex Ferrari dopo aver abbandonato il ruolo, per la posizione di chief technical officer del colosso di Stoccarda, torna nella funzione che ha ricoperto dal 2017 al 2021.

Toto Wolff, intervistato sull’accaduto, ha dichiarato che: “Mike è stato il maggior fautore di questi cambiamenti. Come team abbiamo deciso d’invertire i ruoli. Elliot è diventato CTO, poiché ha un’ottima intelligenza, con James che ritorna nel ruolo di direttore sportivo. Mike è giunto a questa decisione dopo aver analizzato attentamente le sue capacità e abilita“. Allison, durante il periodo lontano dalla Formula 1, si stava occupando dello sviluppo del progetto America’s Cup, per il team Ineos Britannia, programma di cui continuerà a occuparsi.

Per la Mercedes arriva la primavera

Con il ritorno del britannico si spera che, in vista della stagione 2024, si possa tornare a lottare per il titolo del mondo. Wolff ha fatto capire che, per questa stagione, non si cambia la strada intrapresa dal team di Brackley, spiegando che si tratta solo di cambiamenti di personalità. Ma Mercedes spera che con il ritorno, allo sviluppo della monoposto, di Allison si possa tornare a dominare il mondiale. Il massimo dello splendore di questa collaborazione si raggiunse nel 2020 con la ottima W11, la quale domino la stagione conquistando 13 vittorie su 17 gare.