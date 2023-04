Chi saranno i piloti di Audi nel 2026?

Audi farà il suo ingresso come team di Formula 1 nel 2026. Tanti sono i dettagli che si devono ancora definire, a partire dai piloti, sui quali iniziano già a circolare le prime voci

La casa automobilistica tedesca ha già cominciato a muovere i primi passi nel mondo della Formula 1. E’ già iniziato, infatti, il processo di acquisto del Gruppo Sauber con la rilevazione di una quota ad inizio gennaio. Tale quota aumenterà nel 2024 e di nuovo nella stagione successiva. Nel 2026, Audi assumerà la proprietà di maggioranza. In vista del debutto nel Circus, sono già stati fatti importanti cambiamenti del personale, come l’ingresso di Andreas Seidl dalla McLaren nel ruolo di CEO del Gruppo Sauber. Il nodo più importante ancora da sciogliere riguarda però i piloti che esordiranno con Audi a partire dal 2026, di cui ancora non si conoscono i nomi.

L’attuale pilota di Sauber, Valtteri Bottas ha affermato: “Mi piacerebbe continuare anche nell’era Audi, ma il 2026 è ancora molto lontano e vedrò cosa fare. E’ sempre emozionante l’arrivo di un nuovo costruttore in Formula 1“. Il finlandese sembra il candidato favorito, mentre inizialmente si era ipotizzato che Schumacher potesse essere il suo compagno di squadra, vista la nazionalità tedesca. Tuttavia, queste ultime indiscrezioni sembrerebbero aver lasciato spaziato ad un nuovo nome, quello dello spagnolo Carlos Sainz.

Le dichiarazioni di Audi

Il nome del pilota spagnolo, stando a quanto si vocifera, sembrerebbe in cima alla lista di scelte per la line-up di piloti in casa Audi. Potendo difficilmente sperare di vincere un mondiale in Ferrari avendo come compagno di squadra Leclerc, l’opzione tedesca sembrerebbe quella giusta per non mettere fine ai sogni di gloria di Sainz. I vertici della casa automobilistica tedesca sono desiderosi di far crescere la squadra ampliando il team e sono consapevoli di come la scelta del pilota giochi un ruolo decisivo. Questi ultimi sperano che Sainz possa unirsi al team a partire dal 2025, dopo la scadenza del suo contratto con Ferrari alla fine del 2024.

L’amministratore delegato di Audi, Markus Duesmann, ha recentemente rivelato che la squadra non ha aperto trattative con nessuno e afferma: “Non abbiamo avviato alcuna discussione concreta con Mick Schumacher riguardo ad un possibile impegno. Naturalmente i piloti tedeschi ci interessano, ma non sono un requisito per noi“. Audi nel frattempo presenterà per la prima volta il suo progetto di Formula 1 in Cina. Per questa occasione sfoggerà lo slogan “Il motorsport è parte integrante del nostro DNA“. Duesmann ha poi concluso: “Crediamo che l’impegno sportivo di Audi in Formula 1 aiuterà a diffondere ulteriormente il marchio in tutto il mondo“.

Margherita Ascè