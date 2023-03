Rumors su cessione Alpha Tauri: nessun fondamento, ma…

Tost rassicura sulle sorti dell’Alpha Tauri e sulla sua possibile cessione. Il team deve rimanere concentrato per performare meglio rispetto allo scorso anno

Frequenti sono stati i rumors sulla possibile cessione dell’Alpha Tauri da parte degli azionisti Red Bull, dopo le delusioni della scorsa stagione. La squadra nata come Toro Rosso nel 2005 ha lo scopo di agire come squadra ‘junior’ per i giovani piloti della Red Bull e affinare le loro abilitá prima di passare alla squadra senior.

Nel 2021 il team di Faenza é riuscito a piazzarsi al sesto posto nella classifica Costruttori e, anche grazie al contributo di Pierre Gasly, é stata l’annata migliore. Tuttavia, a seguito dei nuovi regolamenti, il team ha faticato ad adattarsi scivolando al nono posto nel 2022. Questi fatti hanno sicuramente contributo a far circolare voci sulla possibile vendita della squadra.

Tuttavia, i recenti colloqui tra Tost ed Helmut Marko hanno messo la parola fine a tali speculazioni. “Tutte queste voci non hanno fondamento, e la squadra deve rimanere concentrata per l’inizio della stagione per fare meglio rispetto allo scorso anno”, ha dichiarato il team principal.

No alla cessione, ma…

Se da una parte le parole di Franz Tost lasciano ben sperare sul futuro del team di Faenza, dall’altra tre possibili acquirenti hanno mostrato il loro interesse verso la squadra. Si tratta di Andretti Autosport, che potrebbe cogliere la palla al balzo per forzare il proprio ingresso nel Circus, di Hitech GP, e della Mumbai Racing, scuderia asiatica proprietà di un miliardario indiano. Secondo fonti esterne, la favorita sarebbe la Hitech GP la quale fornisce sedili nelle categorie minori proprio ai giovani talenti della Red Bull.

Fondati o no i dubbi sul futuro dell’Alpha Tauri rimangono. Ciononostante, una cosa é certa: un’eventuale cessione del team da parte della Red Bull vorrebbe dire per la squadra di Milton Keynes la perdita di molti vantaggi politici. Per esempio, non avrebbe più un voto assicurato in Commissione. O ancora, in futuro, potrebbe non aver modo di sviluppare e mantenere sotto contratto i propri giovani talenti. Il che comporterebbe lasciarli ai team rivali.