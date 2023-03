Verstappen fa già paura ai suoi avversari?

Max Verstappen fa già paura agli avversari. Il pilota olandese a conclusione dei test-prestagionali in Bahrain è sembrato molto sereno, esprimendo commenti positivi sulla RB19, già incoronata come monoposto da battere

La tranquillità di Verstappen è segno di successo annunciato? La RB19 è subito sembrata performante durante i tre giorni di test tenutesi in Bahrain. Una monoposto che offre un ottimo bilanciamento e un’elevata gestione delle mescole. Segno evidente sopratutto durante i long run del passo gara, dove ha dimostrato un ottima performance. Segni che preoccupano i team avversari, consapevoli che Red Bull sarà ancora la squadra da battere. Ma non sono gli unici ad essere rimasti stupiti della RB19 e dal pilota olandese.

Una performance che ha generato una serie di opinioni nei media, come quella del commentatore di SkySport F1 David Croft: ” La monoposto è sembrata a tutti performante e competitiva, Verstappen non rilasciava alcuna dichiarazione nei team radio, è questo la dice lunga” ha dichiarato – “I loro tempi sul giro erano costanti ed erano veloci, una costanza che mette in guardia le altre squadre”

Terzo titolo mondiale alle porte?

Oltre Croft, anche il commentatore sportivo Karun Chandhok ha espresso le sue opinioni sul pilota olandese, sostenendo che in questa stagione, sarà difficile batterlo: “Max è un doppio campione del mondo. Ha guidato in modo superbo l’anno scorso con un elevato grado di maturità ed esperienza e penso che questo lo renda il favorito” e sulla nuova monoposto Red Bull ha invece ribadito “Una monoposto straordinaria, saranno molto difficili da battere per me” ha concluso

Si preannuncia una stagione entusiasmante, con Red Bull favorita, Ferrari in agguato e Aston Martin come grande “rivelazione” di questo inizio di stagione. Una cosa è certa, se a fine campionato il vincitore sarà Verstappen, entrerà nella storia. Solo Schumacher, Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel hanno vinto per ben tre volte consecutive il titolo. Stessa sorte per il pilota #1 Red Bull?