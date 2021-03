Rosberg e Button entusiasti della possibile lotta tra Hamilton e Verstappen

I campioni del mondo 2009 e 2016 Jenson Button e Nico Rosberg a seguito di quanto visto in occasione dei test pre-stagionali di F1 non vedono l’ora di vedere cosa accadrà tra Lewis Hamilton e Max Verstappen

Infatti, le prestazioni dimostrate dalla Red Bull in occasioni dei test pre-stagionali a Sakhir fanno ben sperare in una lotta potenziale tra il sette volte campione del mondo su Mercedes e Max Verstappen a bordo della RB16B, nonostante ciò però Nico Rosberg è convinto che il titolo lo vincerà Sir Lewis, ma sarà felice della lotta in pista con Max così come lo è Jenson Button.

BELLA LOTTA… MA NON PER IL TITOLO

Nico che ha battuto Lewis a pari condizioni nel 2016 ha ammesso che: “Io scommetto su Lewis poiché nessuno può immaginare qualcuno che lo batterà per tutta la stagione. Quindi, con i miei soldi punterei su di lui, ma Max in particolare è più vicino che mai per poter battere Lewis in campionato. Non credo infatti che qualcuno sia stato così vicino a lui da molti anni (2016, ndr.)”.

Da parte sua, il campione del mondo 2009 che anch’esso è stato compagno del sette volte iridato britannico, ha ritenuto sottolineare come sia più interessante per il tifoso e anche per la Formula 1 stessa che l’inglese e l’olandese lottino fra loro, a differenza della lotta in casa Mercedes con Valtteri Bottas:

“È esattamente quello che vogliamo, avere Lewis contro Max. Sono entrambi piloti straordinari. È davvero emozionante. Max, come sempre, sta dando il massimo, è al massimo della forma, e penso che darà davvero battaglia con Lewis. Avere ciò con due compagni di squadra è fantastico, ma quando provengono da quadre diverse è il massimo. È esattamente ciò di cui la Formula 1 ha bisogno ora“.