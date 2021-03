Hill: “Vettel non sembra abbastanza motivato”

Dopo aver vinto quattro titoli mondiali consecutivi dal 2010 al 2013 Sebastian Vettel ha subito una battuta d’arresto, complice anche l'”exploit” Mercedes. Il tedesco sembrava aver tratto linfa vitale dal trasferimento in Ferrari, ma gli ultimi anni con la Rossa di Maranello ci hanno restituito un’immagine diversa. Dopo aver detto addio alla Ferrari per il trentatreenne di Heppenheim si sono spalancate le porte di Silvestone e della neonata Aston Martin. Eppure secondo Demon Hill Vettel sembrerebbe non essere abbastanza motivato.

“Il periodo in Ferrari lo ha destabilizzato“ – ha dichiarato l’ex-Williams, Arrows e Jordan ai microfoni di Sky Sport F1 – “credo che aspetti politici abbiano ridotto la sua fiducia influenzandone infine anche la guida. Non ha sfruttato opportunità, è vero, ma ha svolto anche grandi prestazioni. Credo però che Sebastian abbia ancora molto da dire e che possa davvero combattere per podi e vittoria qualora ne avesse l’opportunità. Spero solo possa riconquistare la propria fiducia” – ha proseguito poi l’inglese.

“Certe volte però lo guardo e non mi sembra fiducioso o motivato, e sono un po’ preoccupato”. Sotto questo punto di vista i test in Bahrain non sembrano aver aiutato il quattro volte campione del mondo, detentore dell’infausto record di secondo per minor numero di giri, dietro solo a Lewis Hamilton. La sfortuna ha avuto la meglio, costringendolo a rimanere più del dovuto a bordo pista a causa di problemi tecnici. Tutti però sperano di rivedere Vettel al top, tifosi della scuderia inglese in primis.

Not what we were hoping for but Seb is still remaining positive. 🤜🤛

‘There’s more to come, so stay with us.’ 😉#SV5 #F1Testing pic.twitter.com/bid6XFSSOX

— Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 14, 2021