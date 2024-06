Rischio penalitá per Verstappen: Power Unit sotto indagine

A seguito dei problemi alla Power Unit nel corso del GP del Canada, Verstappen si troverebbe a installare nelle prossime gare la quinta…

Il fallimento della Power Unit al GP del Canada potrebbe avere delle conseguenze non indifferenti sul sequel dell’avventura di Verstappen per la stagione corrente. Pare infatti che dopo Montreal, il propulsore sia stato mandato in Giappone per un’ispezione da parte di Honda. Al momento, l’analisi non promette bene ed é sempre piú probabile che il motore a combustione interna non possa essere in alcun modo salvato.

L’olandese era stato costretto a fermarsi all’inizio della seconda sessione di libere proprio a causa di un sospetto problema al sistema di recupero energetico. Cosí, al GP di Spagna il tre volte campione del mondo é stato costretto a installare la quarta unitá di potenza cosí da correre senza preoccupazioni nelle prossime gare.

Le conseguenze dell’esito dell’ispezione

Le preoccupazioni di Verstappen in Canada non erano certo infondate. Qualora, infatti, l’ispezione Honda dovesse confermare che il propulsore non puó piú essere utilizzato, questo significherebbe che l’olandese potrebbe essere presto costretto a utilizzare una quinta unitá di potenza il che innescherebbe una penalitá da scontare in griglia – probabilmente un calo di 10 posizioni.

In realtà, Horner stesso ha suggerito che sia molto probabile la sostituzione del motore.“Dovremmo vedere come si svolgerà nelle prossime gare, ma penso che sia inevitabile che prenderemo il prossimo motore ad un certo punto”, ha detto.

Non é la prima volta che la Red Bull deve affrontare delle penalitá in griglia: l’anno scorso Verstappen ha vinto partendo dal P6 in griglia, mentre nel 2022 é arrivato primo dal P14. Ció peró non rassicura sull’esito delle prestazioni. Negli ultimi GP, infatti, é emersa una Red Bull il cui vantaggio prestazionale sembra essere crollato, soprattutto se paragonata alla sempre piú competitiva McLaren.

Questa volta quindi potrebbe essere difficile rimontare con Lando Norris in agguato. Proprio lui potrebbe trarre un enorme vantaggio da un’eventuale penalitá per l’olandese. Finora, il team Papaya é stato quello che piú di tutti ha dato filo da torcere al team di bevande energetiche. Ricordiamo la vittoria di Lando a Miami, la pole position e poi il secondo posto a Barcellona.