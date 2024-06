GP Canada, FP2: brutta sorpresa per Verstappen

FP2 terminate, il weekend del GP del Canada disegna i primi schieramenti: Verstappen out , vola l’Aston Martin

Il circuito del Canada accoglie i piloti della categoria regina per la nona tappa del campionato. Nelle scorse ore, grande protagonista della pista è stata una grandinata da chicchi grandi quasi quanto delle palline da golf. Nonostante il maltempo, i team non si sono fatti scoraggiare, in vista di un miglioramento per la seconda sessione di libere. Le FP2 infatti, concludono la giornata di venerdì in vista del GP del Canada, ma vediamo insieme cosa è accaduto.

Temperature glaciali: difficoltà con le gomme

Allo spegnimento dei semafori, i primi a scendere in pista sono Oscar Piastri e il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Dal comportamento delle vetture, possiamo notare una grande difficoltà nello scaldare le gomme a causa delle temperature. Dalle gocce di pioggia sulle visiere, si preannuncia il mal tempo che non tarda ad arrivare. Nel tentativo di Leclerc di migliorare la sua prestazione, infatti, la pioggia si fa sempre più insistente sul tracciato. Per questo, a venti minuti dall’inizio le vetture sono costrette a un pit stop per un cambio di gomme.

Problema Power Unit Red Bull, brutta sorpresa per Verstappen

Durante un tentativo di miglioramento da parte di Max Verstappen, l’olandese viene richiamato ai box. Una volta sceso dalla vettura, l’olandese lamenta una fumata dalla parte posteriore della vettura e puzza di fumo nell’abitacolo. A 20 minuti dal termine, l’inquadratura riprende i volti preoccupati degli ingegneri Red Bull, impegnati a lavorare sulla vettura.

D’altra parte, le vetture restanti cercano il tempo sul tracciato bagnato. Prestazione degna di nota è quella di Alonso, che si destreggia tra le curve del circuito senza commettere errori. Negli ultimi dieci minuti dal termine, le FP2 stilano la prima lista per il GP del Canada: grande presenza di Aston Martin, mentre Ferrari è abbattuta dal maltempo. Negli ultimi minuti della sessione, la pioggia si abbatte in modo insistente sul tracciato, terminando la sessione con non molte modifiche.