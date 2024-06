GP Spagna, qualifiche: Norris alle stelle, seconda fila tutta Mercedes

Le qualifiche al Montmelò vedono una McLaren formidabile. Seconda pole di Norris dopo la Russia

Il mondiale di Formula 1 ritorna in Europa con il GP di Spagna al Montemlò. Il circuito rappresenta la prova del nove per le vetture e le loro prestazioni. Oggi, tra sole e qualche nuvola, si sono svolte le qualifiche. Strabiliante la performance di Lando Norris che chiude in pole position. Fin dalle libere la McLaren si era mostrata alquanto performante. Segue Max Verstappen, che si era avvicinato molto e poi Lewis Hamilton. Le Ferrari sono in terza fila.

Q1: Sauber dentro, Racing Bull esclusa

Nel corso delle prove libere uno la rossa si mostra molto sicura per entrambi i piloti. Il monegasco chiude in seconda posizione, mentre l’idolo locale Carlos Sainz termina in quinta posizione. Male Perez che chiude in ottava posizione ribadendo come, nonostante il rinnovo del contratto, le sue performance rimangono sempre alquanto deludenti. Il compagno di squadra Max Verstappen chiude in terza posizione, seguito da Lando Norris.

Il re delle pole, Lewis Hamilton, chiude in prima posizione, mentre il compagno di squadra Russell è sesto. Chiudono Alonso, Gasly, Ocon, Hulkenberg, Bottas, Zhu e Stroll. Gli esclusi dal Q1 sono Ricciardo, Albon, Sargeant, Tsunoda, Magnussen. Grande delusione per le due Racing Bull, considerando gli aggiornamenti che hanno apportato.

Q2: Ferrari rischia con Leclerc

Tutti con gomma nuova, ad eccezione di Lewis Hamilton. Miglior tempo quello di Max Verstappen, seguito da Hamilton e Russell. Seguono Norris, Sainz, Piastri. La Ferrari si prende un grosso rischio con Leclerc che rimane dentro per quasi tutto il corso delle Q2. Poi, si classifica in settima posizione con gomma nuova, così da non utilizzare un treno di gomme. Perez chiude in ottava posizione. Sorprendente Gasly, non tanto per la posizione, quanto per il gap con gli altri. Il francesce chiude nono. Gli eliminati sono Bottas, Hulkenberg, Alonso, Stroll e Zhou.

Q3: Norris vola in pole

Norris è il poleman del Montmelò con un tempo strabiliante di 1:11:383. Seguono Verstappen ed Hamilton. Errore per Piastri che partirà in decima posizione. La Ferrari perde un paio di decimi nel secondo e nel terzo settore. Il monegasco chiude in quinta posizione, mentre Sainz è sesto. Gasly chiude settimo, seguito da Perez e Ocon.