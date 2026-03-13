Ricciardo confessa: “L’idea di tornare alle corse mi terrorizza”

Daniel Ricciardo prova emozioni contrastanti dopo l’addio alle corse

L’ex pilota di Red Bull Racing e McLaren, Daniel Ricciardo, ha parlato apertamente del suo addio alle corse e alla Formula 1 avvenuto nel 2024. Ciò rivelando di aver avuto bisogno di tempo per ritrovare se stesso dopo anni trascorsi nel paddock. Il pilota australiano ha conquistato otto vittorie in 257 gran premi, tra il 2010 e il 2024. Tuttavia, il finale della sua carriera è stato complicato e segnato da risultati altalenanti. Ricciardo ha corso la sua ultima gara a Singapore con la Red Bull, prima di essere sostituito da Liam Lawson per le ultime sei gare della stagione.

Dopo quasi un anno lontano dalle competizioni, nel settembre successivo, il 36enne ha annunciato il ritiro definitivo dalle corse, iniziando una nuova collaborazione con Ford Motor Company. Futuro partner motoristico di Red Bull per il progetto Formula 1 del 2026. In una intervista rilasciata alla vigilia del Gran Premio di Cina, Ricciardo ha raccontato di aver attraversato un periodo di riflessione dopo aver lasciato il Circus. “Ero sempre bravo a mostrare un volto coraggioso e a far capire agli altri che andava tutto bene, ma quando tutto si è calmato ho capito che dovevo fermarmi e fare un po’ di introspezione“.

Un ipotetico ritorno

Il passaggio da una vita frenetica nel paddock a una più tranquilla non è stato immediato. Per anni la sua quotidianità equivaleva a gare, eventi e telecamere sempre puntate su di lui. “Oggi mi sento più rilassato e, a dire il vero, l’idea di tornare a uno stile di vita così caotico mi terrorizza“. L’ultima vittoria dell’australiano resta quella ottenuta al Gran Premio d’Italia, quando regalò alla McLaren il primo successo dopo nove anni precedendo il compagno di squadra Lando Norris. Dopo l’exploit però, le difficoltà di rendimento portarono alla fine anticipata della sua esperienza con il team di Woking nel 2022. Anno in cui venne sostituito da Oscar Piastri.

Nel 2023 tornò poi in pista con Racing Bulls. Un cambiamento, però, che non ha comportato il risultato sperato. L’australiano, infatti, non riuscì a prevalere su Tsunoda e la squadra decise di puntare su Lawson dalla parte finale del 2024. Oggi Ricciardo è coinvolto nelle attività promozionali di Ford e ha partecipato ad alcuni eventi con il pick-up Raptor T1+. Quest’ultimo utilizzato nelle competizioni off-road come la Dakar Rally. Il richiamo alle corse non è del tutto svanito e il pilota non ha escluso la possibilità di partecipare in futuro alla celebre Baja 1000. “La voglia c’è ma ho ancora molto da imparare. Fatemi la stessa domanda il prossimo anno e vedremo dove sarò“, ha concluso.

Aurora Ricci