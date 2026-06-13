Ricorso Alpine: confermato il podio per Gasly a Monaco

Clamoroso errore al GP di Montecarlo: Alpine vince il ricorso e si riprende il podio

Colpo di scena a una settimana dal termine del Gran Premio di Monaco: Gasly torna sul podio, riconquistando la terza posizione. Alpine ha ufficialmente vinto il ricorso, per il diritto di revisione, presentato in seguito ai fatti accaduti nel Gran Premio di Monaco. Una retrocessione, quella del pilota francese, causata da un errore nel cronometraggio.

La FOM (Formula One Management) ha fornito delle prove inconfutabili che hanno dimostrato l’inesattezza dei dati utilizzati per il calcolo del cronometraggio ufficiale della Formula 1.

Nello specifico, la distanza utilizzata per calcolare la velocità all’interno della corsia dei box si è rivelata imprecisa. Di conseguenza, è risultata sopravvalutata la reale velocità della vettura numero 10, sanzionata proprio per aver superato i limiti consentiti in pit-lane.

Annullate tutte le penalità a Gasly: le conseguenze del ricorso

Il francese dell’Alpine ha effettivamente tagliato il traguardo in terza posizione, dietro alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Durante la gara è stato però poi retrocesso a causa di una doppia penalità, di 10 secondi complessivi, per eccesso di velocità in pit lane. La scuderia di Enstone ha perciò presentato ricorso. L’udienza preliminare si è tenuta giovedì all’apertura del Gran Premio di Barcellona-Catalunya, mentre la decisione finale è arrivata oggi: la FIA ha annullato tutte le penalità a Gasly.

Come sottolineato dal giornalista Adam Cooper, si tratta di una decisione contro ogni aspettativa. Un’ammissione che apre un pericoloso vaso di Pandora sul fronte della precisione dei sistemi di cronometraggio ufficiali. Infatti, se è vero che l’Alpine ha visto riconosciute le proprie ragioni, questa decisione della Federazione non aiuta chi ha già scontato e subito la penalità durante lo svolgimento della gara. Si rivela così, di conseguenza, alterato il risultato del Gran Premio di Monaco in modo definitivo.

Sara Venturelli