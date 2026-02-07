Christian Horner: “Ricciardo poteva vincere il mondiale”

Horner afferma che Ricciardo ha raggiunto l’apice della carriera nel momento sbagliato

Christian Horner ha suggerito che è stata colpa della Red Bull se Daniel Ricciardo non ha mai vinto un mondiale in Formula 1. Ai tempi pilota junior della Red Bull, Ricciardo è entrato in Formula 1 come sostituto della HRT nel 2011 prima di passare alla Toro Rosso. In soli due anni, il pilota australiano è riuscito a salire di grado fino al team principale.

Christian Horner hopes that Daniel Ricciardo’s time with Red Bull in 2023 will help him rediscover his passion for the sport #F1https://t.co/ceIjEKmabF — Formula 1 (@F1) January 24, 2023



Raggiungendo degli ottimi risultati già nella sua prima stagione, l’australiano ha battuto il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel. Nonostante le prestazioni, la stagione è stata ricordata come l’anno in cui Red Bull ha perso il doppio titolo a favore della Mercedes. Con 8 Gran Premi vinti durante la sua carriera, secondo Horner, gli anni in Red Bull non hanno mai dato a Ricciardo il riconoscimento che meritava.

“Daniel Ricciardo è semplicemente un ragazzo fantastico,” ha detto Horner. “Era un grande pilota. Purtroppo, quando era al massimo della forma, non avevamo la vettura più competitiva. Sarebbe potuto diventare campione del mondo”. Il pilota australiano ha battuto Verstappen in due delle tre stagioni insieme, ma l’enorme successo nel suo debutto ha reso Verstappen la priorità per la squadra.

Per l’ex team principal Red Bull, la Formula 1 sente la sua mancanza

Le tensioni con il team di Milton Keynes sono giunte al culmine nel 2018, quando Ricciardo è stato pubblicamente rimproverato da Red Bull dopo uno scontro con il compagno di squadra. Questo ha portato l’australiano a passare in Renault per un breve periodo. Dopo, Ricciardo passa alla McLaren per poi tornare definitivamente in Racing Bulls, ma senza nessuno dei traguardi sperati. Si ritira alla fine del 2024, concludendo la sua carriera in Formula 1 dopo il Gran Premio di Singapore.

Horner ha affermato che anche Ricciardo avrebbe potuto vincere il mondiale se la squadra gli avesse dato la vettura giusta. “È un ragazzo fantastico. Penso che lo sport senta la sua mancanza” ha dichiarato. Durante il suo periodo in Red Bull, è stata la Mercedes a dominare la griglia, vincendo un doppio campionato dopo l’altro.

