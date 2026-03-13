Mercedes domina in Cina: Toto Wolff svela il segreto

La dominanza Mercedes continua in Cina

Il team Mercedes ha sorpreso tutti durante le qualifiche Sprint del Gran Premio di Cina, distaccando nettamente la concorrenza. George Russell e Kimi Antonelli hanno blindato la prima fila, confermando la rinascita delle Frecce d’Argento.

Toto Wolff si è detto estremamente soddisfatto del divario scavato sugli inseguitori. Il team principal ha sottolineato come la vettura stia rispondendo perfettamente agli aggiornamenti, mostrando una superiorità tecnica che mancava da tempo.

Il vantaggio tecnico nelle curve

Secondo Wolff, il segreto di questo gap non risiede nella velocità di punta, ma nella percorrenza a centro curva. Mentre altri team sono veloci sui rettilinei, la Mercedes riesce a generare un carico aerodinamico superiore e più costante.

I dati GPS confermano che la W15 (nell’evoluzione 2026) sacrifica leggermente la velocità massima per ottenere una stabilità estrema nei settori guidati. Questo approccio ha permesso a Russell di infliggere distacchi pesanti a McLaren e Ferrari.

Uno sguardo al resto del weekend

Nonostante l’euforia per la prima fila nella Sprint, Wolff mantiene i piedi per terra. Il manager austriaco sa bene che la gara breve è solo un assaggio e che i punti pesanti verranno assegnati nella giornata di domenica.

La gestione degli pneumatici sarà la prossima sfida cruciale per il team di Brackley. Se la Mercedes riuscirà a mantenere questo ritmo senza degradare le gomme, il weekend di Shanghai potrebbe segnare l’inizio di un nuovo ciclo di dominio.