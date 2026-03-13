GP Cina, Sprint: la griglia di partenza

Dominio di Russell in pole nelle qualifiche Sprint, con Antonelli secondo, Ferrari e McLaren inseguono, Red Bull molto in difficoltà

Il GP di Cina si apre con il dominio Mercedes nelle qualifiche Sprint, che hanno definito la griglia di partenza della Sprint Race. Sul circuito di Shanghai è George Russell a conquistare la pole position della gara Sprint con il miglior tempo di 1:31.520, precedendo il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. La scuderia tedesca piazza così una prima fila tutta Mercedes nella griglia della Sprint, confermando l’ottimo stato di forma già mostrato nelle prime sessioni del weekend del GP di Cina. Antonelli, tuttavia, è stato posto sotto investigazione per un possibile impeding ai danni di Lando Norris durante la sessione.

Dietro alle due Mercedes si inserisce Lando Norris con la McLaren, seguito dalla Ferrari di Lewis Hamilton. Le Ferrari partono dalla seconda e terza fila nella Sprint Race del GP di Cina. Lewis Hamilton ha ottenuto il quarto tempo, precedendo la McLaren di Oscar Piastri e il compagno di squadra Charles Leclerc, sesto. Il distacco dalle Mercedes resta significativo, ma la gara Sprint potrebbe offrire opportunità strategiche per recuperare posizioni prima delle qualifiche ufficiali del Gran Premio. Intanto la Red Bull vive una sessione più complicata : Max Verstappen non va oltre l’ottava posizione, lontano dal ritmo delle vetture di testa.

GP Cina: la griglia di partenza della Sprint

1. George Russell (Mercedes)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Max Verstappen (Red Bull)

9. Oliver Bearman (Haas)

10. Isack Hadjar (Red Bull)

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Esteban Ocon (Haas)

13. Liam Lawson (Racing Bulls)

14. Gabriel Bortoleto (Audi)

15. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Carlos Sainz (Williams)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

21. Valtteri Bottas (Cadillac)

22. Sergio Perez (Cadillac)

Cipriano Cecoro