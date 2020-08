Renault: “vogliamo una risposta cristallina dalla FIA”

Il team francese continua ad appellarsi alla decisione della Federazione per ottenere dei chiarimenti sui regolamenti.

La Renault ha presentato un reclamo alla FIA contro il progetto sui condotti dei freni della Racing Point, accusandoli di essere troppo simili a quelli della Mercedes W10. Durante il weekend in Gran Bretagna la Federazione ha rilasciato il verdetto, punendo la Racing Point con una multa di 400.000 euro e sottraendogli 15 punti costruttori. Tuttavia, la decisione presa dalla FIA non ha placato gli animi nel paddock. Infatti, il team di Silverstone è autorizzato ad utilizzare il desing dei condotti dei freni, pur ricevendo un rimprovero alla fine di ogni gara.

Per via della sentenza FIA un po’ ambigua, Renault e Ferrari hanno deciso di presentare ricorso per ottenere dei chiarimenti. Inizialmente, anche McLaren e Williams si erano fatte avanti, ma poi si tolte dai giochi. La FIA ha annunciato che affronterà la questione e che si assicurerrà che la Formula 1 resti un campionato incentrato sui costruttori. Dunque, sembra essere molto probabile che in futuro venga negato l’uso delle fotografie e di altre tecniche utili per il reverse engineering.

LA RENAULT VUOLE CHIARIMENTI DALLA FIA

Abiteboul è recentemente tornato sul caso Racing Point, sottolineando quanto sia importante ottenere delle risposte chiare e precise da parte della Federazione.

“Quello che cerchiamo dall’inizio del processo è avere una chiara risoluzione ad un precedente e ad un disagio che è stato creato. Porteremo avanti questa causa fino a quando non raggiungeremo un risultato cristallino, che non potrà essere cambiato una volta che le cose saranno risolte. Non sto parlando di un accordo legale, ma di un accordo generale”.

Infine ha concluso dichiarando: “Ci aspettiamo che la Formula 1 confermi ancora una volta che è uno sport per costruttori. Non solo OEM, ma costruttori che progettano l’intera vettura e l’intero concetto aerodinamico. Questo è ciò che cerchiamo”.

