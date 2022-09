Red Bull, Horner: “A Wolff auguro sofferenza”

Red Bull è al comando della classifica costruttori con 545 punti, al secondo posto c’è la Ferrari con 406 punti e al terzo posto, la Mercedes con 371 punti

Red Bull, attualmente è il team che guida la classifica costruttori e sta letteralmente dominando la stagione 2022. Ormai, grazie alla serie di vittorie ottenute nelle ultime gare, e complice una vettura molto performante, sembra prossima alla conquista del titolo iridato costruttori, così come per il campionato piloti con Max Verstappen. Un momento di benessere, che sta vivendo il team guidato da Christian Horner, il quale spera di poter aprire un ciclo vincente targato Red Bull, e dare un assaggio alla Mercedes di ciò che il resto della griglia ha dovuto vivere durante la sua epopea vincente, iniziata nel 2014.

Un dominio vincente interrotto a fine 2021, quando Max Verstappen ha vinto il suo primo titolo iridato. Un momento d’oro per l’olandese, che sta continuando nel 2022. La Mercedes non è riuscita a ottenere una vittoria in questa stagione, in classifica si ritrova indietro, e osserva quasi da spettatore l’avanzata della Red Bull e di Verstappen verso la conquista di entrambi i titoli iridati 2022.

Guardando l’ottimo momento della Red Bull, all’inizio della nuova era della Formula 1, Christian Horner spera di poter dare alla Mercedes un’idea di quanto tutti i team, hanno sperimentato negli anni passati dal 2014 al 2020.

Nuovo record in arrivo per Verstappen

Max Verstappen arriva da cinque vittorie consecutive, ottenute nelle ultime gare. Con le sue 11 vittorie su 16 gare nel 2022, sta per raggiungere il record per il più gran numero di vittorie conquistate durante una stagione (record attualmente detenuto da Michael Schumacher e da Sebastian Vettel).

Le ultime quattro gare vinte da Max Verstappen, con tanto di rimonte dal fondo della griglia di partenza, come dalla 14° e 10° posizione, hanno riportato in mente altri piloti dominanti nel corso degli anni, tra cui Lewis Hamilton. E proprio a Monza, l’olandese si è ripetuto, vincendo la gara partendo dalla 7° posizione.

Un divertito Christian Horner ha così dichiarato a Sky F1: “Posso solo augurare di poter infliggere, quella quantità di dolore che abbiamo subito in questi otto anni a Toto Wolff“.

Ormai è appurato che tra Christian Horner e Toto Wolff, non scorre buon sangue. Tra i due il rapporto non è molto amichevole, anche se pubblicamente appare rispettoso. Quando è stato possibile, non mancano stoccatine tra i due team principal.

Ma nonostante la forte annata della Red Bull e il regolamento stabilizzato per la prossima stagione, Christian Horner calcola che sarà solo questione di tempo prima che le vincite siano distribuite in modo più equo.

“È alquanto improbabile, che avverrà il dominio Red Bull. Abbiamo avuto un anno magnifico, e le prestazioni del team di un livello molto alto. Ma, la Ferrari è veloce, e Mercedes tornerà sui suoi passi,” ha così ammesso Horner.

Quali i sono i nuovi obiettivi di Verstappen e Perez?

Max Verstappen dovrà vincere le prossime quattro gare consecutive, per raggiungere il record detenuto da Sebastian Vettel a partire dal 2013 (9 vittorie consecutive). In ogni caso, questo record sembra già messo in tasca, considerando le sei gare rimanenti di questo 2022.

“Max ha attualmente 11 vittorie, e ci sono ancora sei gare da svolgere. 13 è un bel record, ma lo sarebbe ancora di più se riuscisse a raggiungere la 14° vittoria,” ha così dichiarato Helmut Marko.

Un nuovo obiettivo, per Max Verstappen per le prossime gare della stagione. Helmut Marko, lancia nuovo obiettivi anche a Sergio Perez, il secondo pilota della Red Bull. Nel corso della sua storia, la Red Bull non ha mai conquistato il primo e secondo posto, nel campionato piloti, nemmeno durante l’epopea vincente con Sebastian Vettel, tra il 2010 e 2013. All’epoca, Mark Webber non ha mai concluso il campionato nelle prime due posizioni.

“Per la prima volta, abbiamo due piloti nelle prime due posizioni della classifica iridata. Finora, non siamo mai riusciti a ottenere quella vittoria!” ha così dichiarato Marko, quasi a voler lanciare un ordine a Sergio Perez.