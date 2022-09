GP Italia, Verstappen: “Ci è voluto un po’, ma ce l’abbiamo fatta”

La prima vittoria di Max Verstappen al GP d’Italia è il frutto di una tendenza che si conferma anche oggi, cioè quella di una Red Bull ormai straripante e dominante. Un trionfo accompagnato però dalla brutta gestione della corsa nei minuti finali da parte della Federazione, che a molti ha fatto storcere il naso

Nella Monza nostrana Max Verstappen è riuscito ad accaparrarsi a casa l’undicesima vittoria di questo 2022. Partito settimo per la penalità dovuta al cambio dell’ICE, il campione del mondo olandese è riuscito a portarsi in testa al GP d’Italia dopo pochi giri sfruttando (come sa fare solo lui) tutto il potenziale della propria Red Bull. Con lo zampino di una Direzione Gara protagonista nella mala gestione negli ultimi giri che ha scatenato una marea di fischi da parte del pubblico.

“È stata una grande gara per noi. Eravamo più veloci con ogni mescola, ed il degrado era molto buono quindi avevamo a disposizione un’ottima vettura settata per la gara. Sostanzialmente abbiamo controllato il vantaggio fino alla fine; poi è uscita la safety car e purtroppo non siamo potuti ripartire ma nel complesso è stata una gran bella giornata per noi”, così il classe ’97 alle interviste al termine della corsa.

“La partenza è stata molto buona passando in modo pulito alla prima chicane. E poi sono stato in grado rapidamente di trovare il ritmo ed a portarmi al secondo posto. È stata un’ottima gara perché la macchina è stata molto buona con le gomme, molto delicata nonostante facesse molto caldo”. Concludendo dicendo: “Ci è voluto un po’ di tempo per salire su un grande podio come questo, ma finalmente ce l’abbiamo fatta“.

Sì, perché per Max è non solo la prima vittoria nell’autodromo italiano. Ma è il primo podio in assoluto non essendo mai riuscito a salirci prima.