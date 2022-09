Villeneuve: “Ricciardo non può permettersi un anno sabbatico. Non è Alonso”

Ricciardo verso un anno sabbatico

Una delle opzioni di Daniel Ricciardo nel 2023, dato che non ha contratto, è prendersi un anno sabbatico per provare a tornare nel motorsport nel 2024. Jacques Villeneuve gli ricorda però che questo ‘privilegio’ è disponibile solo per i piloti che hanno vinto molte gare e che sanno che saranno sempre al massimo livello, come Fernando Alonso.

La griglia per il 2023 comincia a prendere forma e le opzioni di Ricciardo si fanno sempre più piccole. Tra i posti disponibili, Alpine è l’opzione migliore, anche se il suo recente passato con la squadra francese non suggerisce che si fermerà lì il prossimo anno.

Villeneuve ritiene logico che Daniel non compaia tra i candidati di Alpine, poiché le sue ultime quattro stagioni in Formula 1 sono state difficili. Il Campione del Mondo riconosce che alla Red Bull ha fatto delle prestazioni eccezionali, ma poi le sue prestazioni hanno iniziato a precipitare. “Perché dovrebbe esserlo? Ha trascorso due anni orribili alla Renault e due anni terribili alla McLaren. Sono quattro anni. Almeno metà della sua carriera in Formula 1 è stata disdicevole. Alpine non ha motivo di ingaggiarlo” ha detto a F1 TV. “Era impressionante alla Red Bull, ha fatto sorpassi incredibili. All’inizio era davanti a Max , ma alla fine Max ha iniziato a controllarlo. Poi è cambiato e dopo il cambio sembra sia successo qualcosa di cui non ha mai avuto il controllo . Non si è mai ripreso da quello.” ha aggiunto. Qualche settimana fa a Zandvoort, in una conversazione con Sergio Pérez , Ricciardo ha fatto capire che potrebbe prendersi un anno di pausa e tornare nel 2024. Jacques ritiene che sia la peggiore decisione che potrebbe prendere e gli ricorda che questa è disponibile solo per pochi.

Villeneuve mette a tacere Ricciardo

“Potrebbe renderlo pigro. Puoi prenderti un anno sabbatico se sei un Alonso, uno Schumacher, se sei stato campione del mondo e hai vinto molte gare, se nel paddock sai che sarai sempre al massimo, indipendentemente dalla ragione. Dopo quattro brutti anni, non puoi farlo“, ha detto. A parte Alpine, non ci sono molte buone opzioni. Anche Gunther Steiner ha recentemente riconosciuto che, sebbene Daniel sia uno dei pochi piloti esperti disponibili sul mercato, “non è molto in forma”. Villeneuve crede che, anche se non sarà di suo gradimento, firmerà qualsiasi contratto che è sul tavolo. “Prendi quello che puoi. Se hai un’offerta per guidare in Formula 1, prendi qualsiasi posto. In pubblico dirà di non voler guidare per una squadra del fondo ma se è l’unico contratto che ha, lo firmerà”, ha fatto notare Jacques per chiudere.