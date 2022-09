Svelato il futuro di Sebastian Vettel

Dopo aver annunciato il suo ritiro dalla F1, il 4 volte iridato non rinuncerà al mondo delle corse…

Sebastian Vettel è sicuramente uno dei piloti più amati sia dentro che fuori dal Paddock per il suo incredibile talento e la sua grandissima personalità.

Dopo aver annunciato il suo ritiro dal mondo delle corse, è stato inondato da frasi di ammirazione sui social. C’è stato però anche qualche rammarico da parte di molti tifosi di non veder più il pilota tedesco competere. Ebbene, adesso sappiamo che per il 4 volte campione del mondo il Gran premio di Abu Dhabi 2022 non sarà l’ultima apparizione in pista: è stata infatti data l’ufficialità della sua partecipazione nella Race of Champions 2023, che si terrà in Svezia tra il 28 e 29 gennaio 2023.

In cosa consiste la ROC?

Si tratta di una competizione nata alla fine degli anni ’80 che riunisce vari Campioni del Motosport, che duellano fra loro in una competizione a eliminazione diretta per decretare chi è il Campione dei Campioni.

Sebastian Vettel ha già partecipato nelle edizioni precedenti, vincendo ben 7 edizioni – “Non riesco a pensare a un posto migliore per la mia prima gara dopo il mio ritiro dalla Formula 1 rispetto alla Race of Champions. Questa sarà la mia undicesima apparizione e continuo a tornare perché è un evento speciale e molto divertente” ha dichiariato il pilota tedesco.

Molti volti noti della Formula 1 alla ROC

Oltre Vettel, in passato hanno partecipato volti noti della Formula 1 come Michael Schumacher e Fernando Alonso. quest’anno è stato poi il turno del campione del mondo Mika Hakkinen, che sarà presente anche nel 2023. “Questo evento ha un’atmosfera fantastica, è fantastico incontrare così tanti grandi piloti” ha commentato. All’evento sarà presente anche la Regina della W Series, Chamie Chadwick.

Valeria Caravella