Red Bull ed i costi sforati: “Tutta colpa del planning”

Errori di calcolo o di planning?

L’ufficiale tecnico capo della Formula 1, Pat Symonds, ha rivelato che la Red Bull non ha accettato l’opzione di fare un “planning” con il budget cap, dicendo che è probabilmente il motivo per cui ha commesso degli errori. La Red Bull è stata giudicata colpevole di aver violato il limite di budget durante la stagione 2021.

La squadra di Milton Keynes ha speso più di $ 2,2 milioni mentre Max Verstappen ha combattuto per il suo primo titolo di campionato piloti.

La FIA ha rivelato all’epoca che se le tasse fossero state applicate correttamente, la spesa eccessiva della Red Bull sarebbe stata meno di mezzo milione.

Per il resto, le spese sono state attribuite a errori commessi in materia di ristorazione, spese per i membri del team che non hanno potuto lavorare perché ammalati, ecc.

Symonds crede che se la squadra avesse fatto una sorta di test annuale, avrebbe potuto evitare tutto questo.

“La Red Bull ha sbagliato alcune cose, ma a ogni squadra è stata data l’opportunità di fare qualche errore nel suo piano organizzativo. Red Bull ha scelto di non attuarne nessuno, ed è probabilmente per questo che ha commesso degli errori” ha spiegato.

Red Bull accuserà l’impatto della penalità?

Ma mentre la Red Bull insiste che nessuna spesa eccessiva sia stata utilizzata per l’auto, i capi delle squadre rivali hanno ritenuto di liberare fondi da spendere per l’auto, dando loro un vantaggio che va dai due decimi a mezzo secondo al giro. Hanno inoltre chiesto pene severe.

La FIA è andata leggera. Con una sanzione monetaria e sportiva contro la squadra, multata di $ 7 milioni, perdendo anche il 10 percento del tempo assegnato in base alla scala delle restrizioni ai test aerodinamici dello sport.

Il paddock, tuttavia, è diviso su quale effetto avrà sui campioni del mondo in carica.

Il capo del team Red Bull Christian Horner l’ha definita una penalità “draconiana” che costerà alla squadra fino a “mezzo secondo” in pista. Toto Wolff ammette che può avere un effetto ma che dipende dai rivali della Red Bull capitalizzarlo.

Ci sono anche domande sul fatto che la Red Bull, già nel profondo dello sviluppo della vettura del 2023 quando la penalità è stata annunciata in ottobre, la sentirà in questa stagione o solo nel 2024. Ma a un certo punto si sentirà e Symonds su questo è irremovibile. “Sarebbe abbastanza difficile da calcolare perché quando hai una nuova serie di regolamenti, il tasso di sviluppo è molto alto”.

“Lo sentiranno sicuramente”

Come per il vantaggio guadagnato dalla Red Bull per la vittoria nel mondiale; lo svantaggio l’attende. Anche il paddock è diviso sul fatto che la penalità sia stata un deterrente sufficiente, visto che la Red Bull aveva già vinto il titolo mondiale nell’anno della violazione e ha perseguito nel campionato 2022 senza intoppi. Il nuovo capo del team Ferrari, Fred Vasseur, ha recentemente chiesto alla FIA di eliminare i termini “minore” e “maggiore” violazione.

Symonds è d’accordo, ma ammette che in questo momento la Formula 1 non ha le capacità per tenere traccia della spesa giornaliera.

“Sono d’accordo sul fatto che sarebbe davvero bello se sapessimo assolutamente che i numeri del budget sono in tempo reale”, ha aggiunto.