Carlos Sainz avverte Lewis Hamilton: “Non tutto è rose e fiori alla Ferrari”

Carlos Sainz ha avvertito Lewis Hamilton di non aspettarsi che tutto sia “rosa e perfetto” in Ferrari

Il sette volte campione del mondo Hamilton ha completato un passaggio sensazionale dalla Mercedes per unirsi a Charles Leclerc alla Ferrari per la prossima stagione, in uno dei trasferimenti di piloti più attesi e più grandi nella storia.

Sainz, che è passato alla Williams dopo aver lasciato il posto ad Hamilton, sostiene che la vita in Ferrari può essere “dura”, nonostante sia il sogno di ogni pilota.

“A volte è dura, ci sono cose nell’essere un pilota Ferrari che sono anche dure. E non vi mentirò, non tutto è rosa e fiori.”

Ma Sainz ha affermato che Hamilton può aspettarsi di vivere “un’esperienza davvero speciale” una volta entrato a far parte del team più famoso.

“Mi concentrerò sugli aspetti positivi, ovvero che ogni Gran Premio è una specie di Gran Premio di casa. È un’esperienza molto speciale“, ha aggiunto lo spagnolo.

” Qualcosa che anche se fossi qui seduto e provassi a spiegarlo, non credo di poterlo fare. È davvero speciale sapere che tutti in tribuna sono in un certo senso tifosi della Ferrari e augurano il meglio”.

Emergono i primi movimenti Ferrari di Hamilton

La Ferrari ha prenotato il circuito di Barcellona per almeno quattro giorni alla fine del mese per dare ad Hamilton più tempo a bordo della monoposto.

Hamilton farà la sua prima apparizione pubblica come pilota della Ferrari insieme al nuovo compagno di squadra Leclerc in occasione dell’evento speciale di lancio della stagione che si terrà all’O2 Arena di Londra il 18 febbraio.

Il giorno seguente, la Ferrari presenterà ufficialmente la sua vettura per il 2025 a Maranello.

Si prevede che la Ferrari utilizzi uno dei suoi “giorni di riprese” consentiti per condurre uno shakedown della sua nuova monoposto a Fiorano dopo il lancio del 19 febbraio. Questa sarà la prima volta che Hamilton e Leclerc guideranno la monoposto del 2025.

Sia Hamilton che Leclerc scenderanno in pista ufficialmente per la Ferrari nei test pre-stagionali in Bahrein dal 26 al 28 febbraio, prima che la stagione 2025 inizi con il Gran Premio d’Australia del 16 marzo, che segnerà il debutto in gara di Hamilton con la Ferrari.