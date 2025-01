Williams: Oliver Turvey sarà il nuovo collaudatore

Nuovi innesti nel team Williams: si aggiunge al team Oliver Turvey nel ruolo di collaudatore

La Williams ha scelto Oliver Turvey come nuovo collaudatore: sarà, infatti, il nuovo test and development driver. Il pilota inglese fornirà un prezioso supporto a Carlos Sainz e Alex Albon, una delle coppie meglio assortite che vedremo quest’anno in pista. Con la cessione di Franco Colapinto all’Alpine, Williams prova a mettersi ai ripari, rinforzando il proprio organico con un pilota d’esperienza.

Vincitore della 24H di Le Mans nel 2014, Turvey è un volto già noto nel mondo del motorsport. Dopo un’esperienza nell’Endurance, ha preso parte anche ai mondiali di Super GT e di Formula E. L’ex tester della McLaren, dopo 15 anni trascorsi nella scuderia britannica, assumerà un ruolo cruciale nei programmi di sviluppo di casa Williams. Uno dei principali compiti del neo collaudatore Turvey sarà quello di lavorare al nuovo simulatore driver-no-loop della Williams. Quest’ultimo diventerà operativo soltanto verso la fine di quest’anno.

Entusiasmo e ambizione

Queste le parole del trentasettenne, entusiasta di iniziare questa nuova avventura: “È un onore avere l’opportunità di entrare a far parte di un team così storico e di successo. Ho sempre ammirato la Williams; vedere Damon Hill vincere il titolo mondiale con loro, è stato un momento che mi ha ispirato quando ho iniziato la mia carriera nei kart. L’ambizione e la determinazione che guidano questo progetto sono davvero stimolanti, sono entusiasta della sfida che mi aspetta per aiutare il team a ritornare al vertice”.

“È un privilegio lavorare al fianco di piloti come Alex e Carlos, due dei migliori piloti di Formula 1. Non vedo l’ora di usare la mia esperienza di pilota e di ingegnere per lavorare a stretto contatto col team a Grove, migliorare le prestazioni della vettura al simulatore e supportare il team. Voglio ringraziare James (Vowles, team principal), Sven (Smeets, direttore sportivo) e il cda per la fiducia. Darò tutto me stesso per aiutare la squadra a raggiungere il successo“.