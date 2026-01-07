Presentazione del mondiale di Formula 1 2026: cosa aspettarsi

Mancano 60 giorni all’inizio del mondiale di Formula 1: ecco tutte le date importanti prima del GP d’Australia 2026

La stagione 2026 del mondiale Formula 1 inizierà l’8 marzo con il Gran Premio d’Australia a Melbourne. Questo nuovo anno segnerà l’arrivo di un regolamento completamente nuovo e di un undicesimo team sulla griglia di partenza con Cadillac, dopo numerosi anni con “solo” 10 team. Anche Audi farà il suo debutto sulla griglia di partenza, sostituendo Sauber. A differenza del 2025, quando la Formula 1 ha organizzato una grande serata di presentazione congiunta per il 75° anniversario di questo sport, nel 2026 non sarà cosi. Le varie squadre sveleranno quindi le loro livree individualmente.

Il calendario delle presentazioni

Mclaren Mastercard Formula 1 Team : da confermare

Scuderia Ferrari HP : 23 gennaio/Luogo: Fiorano

Oracle Infrastructures Red Bull Racing : 15 gennaio/ Luogo : Detroit

Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team : 22 gennaio

Aston Martin Aramco Formula One Team : 9 Febbraio

BTW Alpine Formula One Team : 23 gennaio / Luogo : Barcellona

TGR Haas F1 Team : 19 gennaio / Luogo : Online / Nome : VF-26

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team : 15 gennaio / Luogo : Detroit

Atlassian Williams F1 Team : 3 febbraio

Revolut Audi F1 Team : 20 gennaio / Luogo : Berlino

Cadillac Formula 1 Team : 8 febbraio / Luogo : Santa Clara

Il calendario della stagione: le date da segnarsi

6-8 marzo: Gran Premio d’Australia – Melbourne

13-15 marzo: Gran Premio di Cina – Shangai

27-29 marzo: Gran Premio del Giappone – Suzuka

10-12 aprile: Gran Premio del Bahrain – Sakhir

17-19 aprile: Gran Premio dell’Arabia Saudita – Jeddah

1-3 maggio: Gran Premio di Miami – Miami

22-24 maggio: Gran Premio del Canada – Montreal

5-7 giugno: Gran Premio di Monaco – Montecarlo

12-14 giugno: Gran Premio di Catalogna – Barcellona

26-28 giugno: Gran Premio d’Austria – Spielberg

3-5 luglio: Gran Premio di Gran Bretagna – Silverstone

17-19 luglio: Gran Premio del Belgio – Spa-Francorchamps

24-26 luglio: Gran Premio d’Ungheria – Budapest

21-23 agosto: Gran Premio d’Olanda – Zandvort

4-6 settembre: Gran Premio d’Italia – Monza

11-13 settembre: Gran Premio di Spagna – Madrid

24-26 settembre: Gran Premio dell’Azerbaijan – Baku

9-11 ottobre: Gran Premio di Singapore – Singapore

23-25 ottobre: Gran Premio degli Stati Uniti d’America – Austin

30 ottobre – 1 novembre: Gran Premio del Messico – Città del Messico

6-8 novembre: Gran Premio del Brasile – San Paolo

19-21 novembre: Gran Premio di Las Vegas – Las Vegas

27-29 novembre: Gran Premio del Qatar – Losail

4-6 dicembre: Gran Premio di Abu Dhabi – Abu Dhabi

