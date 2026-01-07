Curiosità dalla F1 Formula 1 Hot Topics Presentazione del mondiale di Formula 1 2026: cosa aspettarsi 7 Gennaio 2026 Redazione © F1.com Mancano 60 giorni all’inizio del mondiale di Formula 1: ecco tutte le date importanti prima del GP d’Australia 2026 La stagione 2026 del mondiale Formula 1 inizierà l’8 marzo con il Gran Premio d’Australia a Melbourne. Questo nuovo anno segnerà l’arrivo di un regolamento completamente nuovo e di un undicesimo team sulla griglia di partenza con Cadillac, dopo numerosi anni con “solo” 10 team. Anche Audi farà il suo debutto sulla griglia di partenza, sostituendo Sauber. A differenza del 2025, quando la Formula 1 ha organizzato una grande serata di presentazione congiunta per il 75° anniversario di questo sport, nel 2026 non sarà cosi. Le varie squadre sveleranno quindi le loro livree individualmente. Il calendario delle presentazioni Mclaren Mastercard Formula 1 Team : da confermare Scuderia Ferrari HP : 23 gennaio/Luogo: Fiorano Oracle Infrastructures Red Bull Racing : 15 gennaio/ Luogo : Detroit Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team : 22 gennaio Aston Martin Aramco Formula One Team : 9 Febbraio BTW Alpine Formula One Team : 23 gennaio / Luogo : Barcellona TGR Haas F1 Team : 19 gennaio / Luogo : Online / Nome : VF-26 Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team : 15 gennaio / Luogo : Detroit Atlassian Williams F1 Team : 3 febbraio Revolut Audi F1 Team : 20 gennaio / Luogo : Berlino Cadillac Formula 1 Team : 8 febbraio / Luogo : Santa Clara Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1) Il calendario della stagione: le date da segnarsi 6-8 marzo: Gran Premio d’Australia – Melbourne 13-15 marzo: Gran Premio di Cina – Shangai 27-29 marzo: Gran Premio del Giappone – Suzuka 10-12 aprile: Gran Premio del Bahrain – Sakhir 17-19 aprile: Gran Premio dell’Arabia Saudita – Jeddah 1-3 maggio: Gran Premio di Miami – Miami 22-24 maggio: Gran Premio del Canada – Montreal 5-7 giugno: Gran Premio di Monaco – Montecarlo 12-14 giugno: Gran Premio di Catalogna – Barcellona 26-28 giugno: Gran Premio d’Austria – Spielberg 3-5 luglio: Gran Premio di Gran Bretagna – Silverstone 17-19 luglio: Gran Premio del Belgio – Spa-Francorchamps 24-26 luglio: Gran Premio d’Ungheria – Budapest 21-23 agosto: Gran Premio d’Olanda – Zandvort 4-6 settembre: Gran Premio d’Italia – Monza 11-13 settembre: Gran Premio di Spagna – Madrid 24-26 settembre: Gran Premio dell’Azerbaijan – Baku 9-11 ottobre: Gran Premio di Singapore – Singapore 23-25 ottobre: Gran Premio degli Stati Uniti d’America – Austin 30 ottobre – 1 novembre: Gran Premio del Messico – Città del Messico 6-8 novembre: Gran Premio del Brasile – San Paolo 19-21 novembre: Gran Premio di Las Vegas – Las Vegas 27-29 novembre: Gran Premio del Qatar – Losail 4-6 dicembre: Gran Premio di Abu Dhabi – Abu Dhabi Scritto da Cipriano Cecoro Tags: FIA, Motori 2026, Tecnica Formula 1 Continue Reading Previous FIA: render e nuova terminologia per il 2026!Next Lambiase resta in Red Bull: confermato il binomio con Verstappen