GP Gran Bretagna: vincitori e vinti

Chi esce vincitore dal weekend di Silverstone?

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2026 ha rilanciato Charles Leclerc e confermato il momento difficile della Red Bull. Sul circuito di Silverstone il pilota della Ferrari è tornato sul gradino più alto del podio dopo alcune gare complicate, mentre Max Verstappen ha visto la propria corsa terminare anzitempo a causa di un problema tecnico. Ma chi sono davvero i vincitori e i vinti di questo GP di Gran Bretagna?

Leclerc ritrova fiducia

Dopo settimane segnate da errori e da un crescente confronto con Lewis Hamilton all’interno della Ferrari, Leclerc ha risposto nel migliore dei modi. Il monegasco è stato competitivo per tutto il weekend e, nella gara di domenica, ha sfruttato un assetto più efficace rispetto a quello del compagno di squadra.

Hamilton ha spiegato che le diverse regolazioni aerodinamiche hanno influenzato il comportamento delle due monoposto, consentendo a Leclerc di gestire meglio il passo gara. Per il ferrarista si tratta di una vittoria importante anche sul piano psicologico, dopo un periodo caratterizzato da numerose critiche. Lo stesso Leclerc ha sottolineato di non aver mai perso fiducia nelle proprie capacità e di aver semplicemente ritrovato il giusto feeling con la vettura.

Red Bull in difficoltà. I veri sconfitti del GP di Gran Bretagna?

Il fine settimana di Max Verstappen si è concluso nella ghiaia dopo un cedimento legato all’ala posteriore. L’episodio ha alimentato le difficoltà di una Red Bull che continua a mostrare prestazioni altalenanti e vive un momento delicato anche dal punto di vista interno.

Secondo quanto riportato, Verstappen avrebbe espresso insoddisfazione per alcune decisioni prese dal team durante il weekend, mentre continuano le indiscrezioni sul clima all’interno della squadra dopo i cambiamenti organizzativi dell’ultimo anno. Restano inoltre aperte le discussioni tecniche e politiche che coinvolgono il progetto Red Bull Powertrains.

Antonelli convince nonostante il ritiro ad un passo dai vincitori

Tra i protagonisti del weekend figura ancora una volta Kimi Antonelli. Il pilota Mercedes ha conquistato la pole position e si è confermato molto competitivo sia nella Sprint sia nella gara, dove sembrava in grado di lottare per la vittoria grazie a una strategia favorevole.

Un guasto tecnico, però, ha compromesso la sua corsa quando stava recuperando terreno su Leclerc. Nonostante il problema, Antonelli ha scelto di restare in pista fino all’ultimo nel tentativo di conquistare almeno un punto, confermando determinazione e maturità.

McLaren limita i danni

Dopo il trionfo ottenuto a Silverstone un anno prima, la McLaren ha dovuto accontentarsi del quarto posto di Lando Norris. Oscar Piastri, invece, ha visto la propria gara complicarsi fin dal primo giro a causa di un contatto che ha danneggiato la monoposto.

Il team ritiene necessari ulteriori sviluppi aerodinamici per ridurre il divario dai rivali e individua anche margini di miglioramento nella gestione della power unit Mercedes.

Racing Bulls continua a crescere

La Racing Bulls ha confermato il buon momento centrando un altro doppio piazzamento a punti. Liam Lawson e Arvid Lindblad hanno sfruttato una strategia efficace e un’ottima gestione degli pneumatici, consentendo alla squadra di avvicinarsi all’Alpine nella classifica Costruttori.

Williams ancora in affanno

Weekend difficile per la Williams. Alex Albon è rimasto coinvolto in un contatto al via che ha compromesso la sua gara, mentre Carlos Sainz ha espresso preoccupazione per lo sviluppo della monoposto, ritenendo che gli ultimi aggiornamenti non abbiano prodotto i miglioramenti attesi.

Colapinto protagonista

Tra le sorprese positive e i “vincitori” almeno dal punto di vista dei tifosi del GP di Gran Bretagna c’è Franco Colapinto. Partito dalla diciannovesima posizione dopo i problemi accusati in qualifica, l’argentino ha recuperato terreno grazie a una buona strategia e ha chiuso davanti al compagno di squadra Pierre Gasly, contribuendo al doppio piazzamento a punti dell’Alpine.