Ufficiale, Monza novità Sprint Race: ecco quando

Il presidente ACI, La Russa in occasione della presentazione del GP d’Italia, ha annunciato la novità che riguarda Monza: “Dal 2027, ci sarà la Sprint Race”

Il giorno dopo il weekend del GP di Gran Bretagna 2026, con la Sprint Race, arriva un annuncio ufficiale che riguarderà il GP d’Italia a Monza.

Il Teatro alla Scala di Milano, ha ospitato la presentazione delle iniziative culturali che faranno da cornice al GP d’Italia 2026 (04-06 settembre). Geronimo La Russa presidente dell’ACI, ha confermato che nelle prossime edizioni del GP d’Italia a Monza, ci sarà la Sprint Race. L’esordio sarà nel 2027: “Abbiamo raggiunto un accordo, dall’anno prossimo, per tre anni, avremo la Sprint Race“.

Alcuni dettagli saranno ancora da definire, a partire da come il weekend sarà caratterizzato. Ma ormai, i giochi sono fatti, specialmente a livello politico.

Guardando al GP d’Italia 2026

Prima di guardare al 2027 e a cosa succederà, Geronimo La Russa si è soffermato sul presente e sul prossimo mese di settembre, con il GP d’Italia 2026.

I numeri ad oggi, dicono che per la gara di domenica è già tutto esaurito, tanto da rendere necessaria una soluzione non prevista in origine: “È stata aggiunta una tribuna provvisoria, non era prevista. Sarà per un primo momento dedicata ai soci ACI, poi verrà aperta a tutto il pubblico”.

Un semplice dettaglio, che ancora una volta, racconta la pressione della domanda su un impianto che nelle ultime edizioni, ha più volte ampliato la propria capienza.

Una breve illustrazione degli eventi e di tutto quello che il pubblico troverà a settembre, in occasione del 97° GP d’Italia 2026. Il manifesto celebrativo, questa volta è firmato dal maestro Lodola. L’inno nazionale prima del via, sarà interpretato dal tenore Francesco Mele, con l’immancabile passaggio delle Frecce Tricolori.

Parlando sul piano sport, La Russa si è detto soddisfatto dell’ottimo momento della Ferrari, che domenica a Silverstone, ha centrato la seconda vittoria stagionale, questa volta con Charles Leclerc: “Ci saranno gare sempre più entusiasmanti, come abbiamo visto ieri. Un’altra grande gioia italiana”.

Domenicali: “Antonelli è il nostro paese”

Il presidente e amministratore delegato di Formula One Group, Stefano Domenicali, ospite al Teatro alla Scala, si è soffermato sulla componente culturale del weekend, più che su quella sportiva.

“Anche in Formula 1, la cultura è centrale. Ieri a Silverstone c’è stata una grandissima presenza, spero che questo possa fare bene anche al GP di Monza, “ ha commentato Domenicali.

Naturalmente, non è mancato un riferimento diretto ai protagonisti di questa stagione di Formula 1 2026: “La gara di domenica è sold out. Poi abbiamo una Ferrari, tornata protagonista, un Kimi Antonelli che rappresenta il nostro paese. Gli ingredienti per un gran premio importante, ci sono tutti”.