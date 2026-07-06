Antonelli non si arrende: “Ho ancora più voglia di vincere”

Antonelli vuole continuare a vincere: la delusione di Silverstone non cancella la sua fiducia

La sfortuna non cambia le ambizioni di Andrea Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes ha lasciato il Gran Premio della Gran Bretagna senza punti e con un’importante riduzione del vantaggio nella classifica Piloti. Eppure l’italiano non sembra essere intenzionato a fare passi indietro. Antonelli, infatti, vuole continuare a vincere e, con il potenziale mostrato dalla monoposto, l’obiettivo potrebbe essere più vicino del previsto.

Tra il ritiro di Barcellona e gli inconvenienti di Silverstone sono andati persi punti preziosi. La fiducia dell’attuale leader del Mondiale, però, resta intatta. Adesso, la concentrazione di quest’ultimo è tutta rivolta al prossimo appuntamento: Spa.

Il passo c’è, ma anche i problemi alla vettura

Il weekend inglese sembrava poter regalare ad Antonelli un’altra occasione importante nella lotta al Campionato. Ciò, non tenendo conto della serie di sfortunati episodi che ha completamente cambiato le carte in tavola. Dalla rottura di un deflettore della ruota, infatti, la monoposto del pilota è diventata difficile da guidare e ha perso gran parte della propria efficacia. “Non so quanto carico aerodinamico abbiamo perso, ma la vettura non girava più“, ha spiegato Antonelli.

“In alcune curve, una mescola si sollevava addirittura da terra. Sicuramente si è rotto qualcosa di importante“. Secondo il leader del Mondiale, però, il deflettore potrebbe non essere stato l’unico componente danneggiato. “Sappiamo che il deflettore si è rotto, ma non siamo ancora certi che fosse l’unico problema. Dal comportamento della monoposto sembrava ci fosse qualcosa di più“, ha continuato il giovane pilota. “Un vero peccato perché avevamo una chance concreta per la vittoria“.

La fiducia resta alta

A complicare ulteriormente la gara dell’italiano, sono arrivati una penalità per i diversi track limits e l’ingresso della Safety Car nel finale. Aspetti che hanno costretto Antonelli a terminare il Gran Premio senza conquistare alcun punto. Nonostante il risultato di Silverstone, però, il bolognese preferisce concentrarsi sulla competitività mostrata dalla Scuderia. Motivo per cui il pilota non ritiene cambiate le prospettive del Campionato.

“Abbiamo perso tanti punti, ma il momento è ancora positivo. Questo weekend abbiamo dimostrato di avere velocità. Quando io, il team e la monoposto siamo nelle giuste condizioni, sappiamo cosa possiamo fare. Questa battuta d’arresto fa crescere ancora di più il fuoco dentro di me. Voglio tornare in pista a Spa e fare ancora meglio“, ha poi concluso Antonelli.