Silverstone per Russell: il podio non cancella una stagione complessa

La stagione 2026 sembra per Mercedes un’ottima annata, con Andrea Kimi Antonelli in vetta alla classifica del mondiale piloti. Non si può dire lo stesso di George Russell che, invece, non è molto soddisfatto delle prestazioni in pista, soprattutto dopo il GP di Silverstone. “È stato un weekend complesso” ha dichiarato.

La gara di casa appariva destinata al fallimento per il pilota inglese che, per una foratura e una sosta aggiuntiva, ha perso importanti posizioni. Tuttavia, a causa di una serie di sfortunati eventi avvenuti verso la fine della gara, Russell è risalito in seconda posizione. Distruggendo, così, il sogno dell’1-2 Ferrari. L’inglese quindi, giovando di questo caos, ha concluso sul secondo gradino del podio, portando a casa punti significativi.

Occasioni sfumate e difficoltà: una labile luce nella stagione di Russell

Ma le difficoltà del pilota Mercedes partono da lontano. Se infatti il GP di Silverstone ha permesso a Russell di limitare i danni e sistemare la propria personale classifica, il 2026 è per il pilota un alternarsi di alti e bassi. Le sue scorse gare hanno infatti mostrato tutta la frustrazione di un pilota che non trova il feeling con la propria vettura.

A rendere la situazione ancora più delicata, contribuisce anche la rivalità interna con Andrea Kimi Antonelli. Il giovane italiano, al contrario, nonostante la pole ed un weekend apparentemente positivo, a Silverstone ha dovuto abbandonare la zona punti a causa di un problema tecnico. Due destini opposti che però pongono l’attenzione su uno dei temi centrali della stagione: le differenze tra i piloti Mercedes.

Antonelli infatti, al suo secondo anno in Formula 1, ha dimostrato una maturità degna dei colleghi più esperti e si è ben presto trasformato da giovane promessa a punto di riferimento della scuderia. Nonostante resti leader del mondiale, dopo Silverstone il divario con Russell si assottiglia e Mercedes dovrà fare i conti non solo con i propri problemi tecnici, ma anche con il precario equilibrio tra i suoi piloti.