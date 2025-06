Ufficiale: ecco il calendario Formula 1 2026

Calendario 2026 rinnovato: Australia d’apertura e due GP in Spagna

Apertura in Australia e calendario ampliato.

La stagione 2026 della Formula 1 sarà composta da 24 Gran Premi, con un ritorno del GP d’Australia come appuntamento inaugurale, in programma per l’8 marzo a Melbourne

Ottimizzazione del calendario e riorganizzazione logistica nel 2026

Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei trasferimenti, la F1 ha riorganizzato il blocco nordamericano: il GP del Canada si correrà il 24 maggio, subito dopo Miami, evitando il tradizionale spostamento transoceanico intermedio.

Addio a Imola, benvenuto Madrid

Dopo anni di tifo popolare, Imola sparisce dal calendario 2026, sacrificata per far spazio a una seconda tappa spagnola.

La gara si disputerà attorno all’area IFEMA–Valdebebas, su un circuito di circa 5,4 km con 22 curve

Due GP in Spagna: è un fatto

L’impegno spagnolo si arricchisce: dopo il GP tradizionale a Barcellona (fissato per il 14 giugno) arriva la novità di Madrid

Fase europea e triplette finali

La stagione europea inizierà con il GP di Monaco, in calendario il 7 giugno, seguito da Gran Bretagna, Belgio e altri classici. Dopodiché il mondiale si sposterà su Madrid, introducendo il nuovo “Madring”

Il finale di stagione in America prevede due tripletta: prima USA–Messico–Brasile (fine ottobre/primi novembre), poi Las Vegas (21 novembre), Qatar e chiusura ad Abu Dhabi il 6 dicembre

Nuove regole e sostenibilità 100 %

La stagione 2026 segnerà una vera rivoluzione tecnica: le monoposto avranno nuovo chassis, power unit e alimentazione al 100 % sostenibile.

Il calendario F1 2026 segna un passo importante verso sostenibilità, ottimizzazione logistica e espansione strategica. La doppia tappa in Spagna, l’avvio in Australia e il gran finale americano raccontano di un mondiale pensato per coinvolgere nuove città e mercati, senza rinunciare ai circuiti storici.

Ecco il Calendario 2026!

8 marzo GP d’Australia

15 marzo GP della Cina

29 marzo GP del Giappone

12 aprile GP del Bahrain

19 aprile GP dell’Arabia Saudita

3 maggio GP di Miami

24 maggio GP del Canada

7 giugno GP di Monaco

14 giugno GP di Spagna (Barcellona)

28 giugno GP d’Austria

5 luglio GP di Gran Bretagna

19 luglio GP del Belgio

26 luglio GP d’Ungheria

23 agosto GP d’Olanda

6 settembre GP d’Italia

13 settembre GP di Spagna (Madrid)

27 settembre GP dell’Azerbaigian

11 ottobre GP di Singapore

25 ottobre GP degli Stati Uniti (Austin)

1 novembre GP del Messico

8 novembre GP del Brasile

21 novembre GP di Las Vegas

29 novembre GP del Qatar

6 dicembre GP di Abu Dhabi