FIA: render e nuova terminologia per il 2026!

F1 e FIA svelano nuovi render e terminologia ufficiali

Formula 1 e la FIA hanno pubblicato nuovi render delle auto che vedremo nel 2026. I bozzetti mostrano come cambieranno proporzioni, componenti e filosofia aerodinamica. Il cambiamento più grande è l’adozione di terminologia ufficiale semplificata da parte di FIA per descrivere ciò che avverrà in pista.

La decisione chiave arriva poco più di un mese prima del primo test privato di pre-stagione a Barcellona. I nuovi concetti puntano a rendere la F1 più competitiva e più semplice da seguire.

Le nuove forme delle F1 2026

I render pubblicati rivelano auto più compatte e affilate:

– Passo ridotto di 200 mm rispetto all’attuale generazione.

– Larghezza totale diminuita di 100 mm.

– Peso minimo fissato a circa 770 kg, anche se il valore finale potrebbe cambiare una volta che le squadre inizieranno i prototipi.

– Drag ridotto di circa il 40%, con downforce dal 15% al 30% in meno.

– Pneumatici 18″ restano, ma saranno più stretti per una guida più agile.

Tutte queste modifiche rientrano nel concetto di Nimble Car ideato dalla FIA, con l’obiettivo di restituisce ai piloti un ruolo centrale nella gestione delle vetture.

Addio DRS: benvenuti Overtake e Boost

Una delle novità più importanti riguarda il linguaggio. In vista del 2026, la FIA ha deciso di sostituire termini tecnici e poco chiari con parole più intuitive.

Overtake Mode

Sostituisce il DRS, l’aiuto ai sorpassi tradizionale.

Funziona quando un pilota è entro un secondo dalla vettura davanti al punto di attivazione. L’extra non si ottiene più aprendo un flap, ma attivando potenza supplementare tramite energia elettrica.

Il risultato: più strategie di attacco e difesa, non solo un possibile sorpasso lineare.

Boost Mode

È l’attivazione volontaria dell’energia ERS da parte del pilota.

Gli stessi piloti sceglieranno dove e quando usare Boost per attaccare o difendere. Questo aumenta la componente strategica delle gare, rendendo i sorpassi più vari.

Recharge

Indica la rigenerazione di energia durante frenate o rilascio di acceleratore. La gestione della batteria diventa parte integrante della lotta in pista.

Con l’eliminazione del sistema DRS, l’aerodinamica attiva diventa il cuore delle prestazioni. La FIA ha rinunciato a nomi tecnici come X-mode o Z-mode e li ha sostituiti con termini immediati:

Straight Mode

Configurazione delle ali a basso carico per massimizzare la velocità sul dritto.

Corner Mode

impostazione ad alto carico per trazione e stabilità nelle curve.

Questa semplificazione riflette l’idea che ogni pilota passerà da un assetto all’altro giro dopo giro, rendendo inutile il gergo complicato.

Perché cambiare terminologia?

Il nuovo vocabolario nasce da un lungo lavoro di consultazione tra FIA, team, ingegneri e fan. L’obiettivo è chiaro: abbattere il muro del tecnicismo e avvicinare nuovi appassionati alla F1, senza togliere profondità agli addetti ai lavori.

La terminologia ufficiale sarà adottata non solo nei regolamenti, ma anche dai team, dai commentatori e dai media. Questo dovrebbe creare una base comune di comprensione in tutto il paddock e tra gli spettatori.

Cosa cambia sullo spettacolo?

La filosofia dietro le regole del 2026 è ambiziosa. L’aerodinamica attiva, la gestione dell’energia e i nuovi sistemi di sorpasso puntano a gare più dinamiche, con più ruoli tattici per i piloti.

Come sempre, l’impatto reale si vedrà solo quando le vetture scenderanno in pista. Ma il mondo della F1 è già pronto a usare un nuovo linguaggio per raccontare un’era che promette di essere rivoluzionaria.