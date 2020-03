Pirelli presenta i primi set di pneumatici per il 2020

Pirelli ha rivelato le selezioni dei team per il Gran Premio d’Australia, nonchè Gran Premio di apertura della stagione del 2020

La Formula 1 continua con i pneumatici con le specifiche del 2019 quest’anno a seguito del rifiuto unanime da parte dei team delle specifiche previste per il 2020, e la gamma Pirelli di pneumatici C2, C3 e C4 a Melbourne sarà quindi identica a quella che era stata messa a disposizione per l’apertura dello scorso anno. Molti team hanno optato per una distribuzione invariata di set di pneumatici per il Gran Premio d’ Australia di quest’anno, tra cui Red Bull e Ferrari, sebbene quest’ultimo abbia scambiato le selezioni per Charles Leclerc e Sebastian Vettel, dando a Vettel un set C2 extra e Leclerc un mezzo C3 extra.

I FAVORITI DELLA PRE-STAGIONE EFFETTUANO UN CAMBIAMENTO

La Mercedes che è la favorita della pre-stagione, nel frattempo, è tra le squadre che ha effettuato un cambiamento, con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che ottengono un set extra di C4 soft, portandoli a dieci in totale. Il team di Brackley ha vinto il Gran Premio australiano dell’anno scorso grazie al suo pilota finlandese, le cui prestazioni a Melbourne hanno dato il via a una serie di cinque buoni risultati consecutivi. La Renault è stata l’unica squadra che ha optato per 10 set della mescola C4 come ha fatto l’anno scorso.

Anche quest’anno replicherà tale scelta, ma questa volta sarà una delle quattro squadre a scegliere la più grande quantità del composto più morbido, dopo la Mercedes e insieme ad Alfa Romeo e Haas. La Racing Point è l’unica in griglia nel limitare i suoi piloti a otto set di C4 ciascuno. Solo la Williams aveva fatto la stessa cosa del team di Silverstone lo scorso anno, ma quest’anno George Russell e il suo compagno di squadra che sarà l’unico esordiente, Nicholas Latifi disporranno di nove set di C4 ciascuno.