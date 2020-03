Pirelli annuncia le mescole che utilizzeranno in Spagna

Pirelli ha annunciato gli pneumatici che porterà al Gran Premio di Spagna del 2020: il marchio italiano fornirà ai team le mescole della gamma C1, C2 e C3

Pirelli, il fornitore ufficiale di pneumatici in Formula 1 ha già chiarito quali pneumatici porterà nella prima parte della stagione. Oggi ha annunciato le mescole che verranno utilizzate per il Gran Premio di Spagna, che si svolgerà tra l’8 e il 10 maggio, e saranno le C1, le C2 e le C3. Ricordiamo che la mescola C1 è l’opzione più dura della gamma, la C2 è quella media e la C3 quella morbida. I piloti di ogni scuderia, come minimo, dovranno portare un set di ciascun composto e disporre di un totale di 13 set per pilota. Tutti i team annunceranno la scelta effettuata da ciascun pilota all’avvicinarsi dell’evento.

SAFETY CAR PROTAGONISTA NEL GP DI SPAGNA DEL 2019

La gara spagnola dello scorso anno, in cui la Safety Car ha fatto da protagonista, è stata vinta da Lewis Hamilton con una strategia a due stop. “La Safety Car è uscita quasi alla fine, dimostrandosi così cruciale in gara in termini di strategie di pneumatici. Ciò ha garantito a tutti di tornare insieme per un breve periodo di tempo fino alla fine. Dall’inizio della gara, vi era la probabilità di vedere una varietà di strategie one-stop e two-stop, con le tre mescole disponibili nel weekend” ha così dichiarato il manager della Pirelli, Mario Isola, dopo il Gran Premio di Spagna.

PNEUMATICI CONFERMATI FINORA

Ecco di seguito le mescole confermate che verranno utilizzate:

Australia: C2, C3, C4

Bahrein: C2, C3, C4

Vietnam: C2, C3, C4

Olanda: C1, C2, C3

Spagna: C1, C2, C3

Azerbaijan: C2, C3, C4

Canada: C2, C3, C4