Pirelli, ecco le gomme scelte per i GP Olanda e Canada

Il campionato di Formula 1 prenderà il via con il GP Australia tra poche settimane. Pirelli rende noto le gomme per i GP Olanda e il GP Canada.

Mancano pochissimi giorni al via della stagione 2020, con il GP Australia e la Pirelli ha già reso noto la scelta delle gomme per il GP Olanda e il GP Canada.

Dopo 35 anni d’assenza, in questa stagione di Formula 1 torna il GP Olanda ed il circuito di Zandvoort, che si disputerà nel weekend dal 01 al 03 maggio. Il GP Canada invece si correrà, nel weekend dal 12 al 14 giugno.

Per l’appuntamento di Zandvoort, Pirelli ha optato per delle gomme che ancora non abbiamo visto, ovvero le C1, C2 e C3, mentre per affrontare il circuito di Montréal, sono state scelte le gomme C2, C3 e C4, mescole che vedremo in altri circuiti precedenti all’appuntamento canadese. Occorre ricordare che la C1 è la mescola più dura, mentre la C5 è quella più morbida.

I PILOTI AVRANNO A DISPOSIZIONE 13 SET DI GOMME

I piloti, dovranno utilizzare tutte le mescole, e avranno a disposizione al massimo 13 set. I team conosceranno la scelta di ogni pilota, un paio di settimane prima del Gran Premio.

L’ultima edizione del GP Olanda a Zandvoort, è stata vinta da Niki Lauda, in un’epoca nella quale la strategia era molto importante. Lo scorso anno a Montréal, abbiamo visto vincere Lewis Hamilton. Il pilota britannico, ha ottenuto la sua quinta vittoria su sette gare, grazie ad una strategia ad una sosta.

Con la scelta per Zandvoort e Canada, abbiamo la conferma delle gomme per le prime gare della stagione 2020. Per il momento mancano, le scelte per i GP di Spagna e Monaco.

Qui di seguito la tabella, con il resconto della scelta delle gomme, per i primi Gran Premi della stagione 2020: