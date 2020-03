“Le auto 2020 generano più aria sporca”

Follow on Twitter

I due ex compagni ai tempi della Red Bull analizzano le monoposto della stagione che sta per iniziare

Durante i test di Barcellona, Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel, due tra i piloti più esperti della categoria, hanno concordato su un aspetto significativo delle nuove monoposto: queste generano più aria sporca, rendendo complicato tenerne la scia.

Un aspetto da tenere in considerazione: sempre a loro avviso, il rischio è che sorpassare diventi ancora più difficile che in passato.

IL PARERE DELL’AUSTRALIANO

“L’aria generata è piuttosto sporca. Sento che, ancora una volta, stiamo andando più veloci rispetto allo scorso anno. Le curve 2 e 3 sono facili, ma la curva 9 va affrontata in modo diverso rispetto a ogni altre curva”, ha affermato Ricciardo a Crash.net riferendosi al circuito di Barcellona.

SEBASTIAN SULLA STESSA LINEA

“L’aria sporca che creiamo è dovuta alla velocità a cui stiamo andando e quando provi ad avvicinarti a un’altra macchina, la senti. Su una pista come questa, con molte curve ad alta velocità nei primi due settori, è molto difficile stare vicino a chi ti precede. Vorrei dire che è meglio, ma certamente non lo è, forse un pò peggio. Tutti cercano di caricare maggiormente l’aerodinamica sulla macchina. Se sei tu quello che va dietro, non è molto bello, ma aspetteremo e vedremo”, ha spiegato il pilota della Ferrari.